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पंचतत्व में विलीन हुए बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

पैतृक गांव सुरजावली में किया गया अंतिम संस्कार, लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

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पंचतत्व में विलीन हुए बीजेपी विधायक अनिल शर्मा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 3:35 PM IST

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बुलंदशहर: शिकारपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा का उनके पैतृक गांव सुरजावली में गुरुवार को 12:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जनप्रतिनिधियों से लेकर समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धाजंलि अर्पित की.

पंचतत्व में विलीन हुए बीजेपी विधायक अनिल शर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. बुधवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था. वे 63 वर्ष के थे. उनके निधन से जिलेभर के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है.


अनिल शर्मा का जन्म जून 1963 में शिकारपुर क्षेत्र के गांव सुरजावली में हुआ था. उन्होंने 26 वर्ष की आयु में 1989 में सुरजावली के निर्विरोध ग्राम प्रधान के रूप में राजनीति में कदम रखा था. उसके बाद दूसरी बार भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी संभाली. उसके बाद से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे.

2002 में पहली बार खुर्जा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. फिर 2007 में भी उन्होंने जीत हासिल की. 2012 में परिसीमन के बाद खुर्जा सीट आरक्षित होने पर उन्होंने शिकारपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा से हार गए. इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया.

2017 के विधानसभा चुनाव में अनिल शर्मा ने भाजपा के टिकट पर शिकारपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की. प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में उन्हें राज्यमंत्री बनाया और उन्होंने वन एवं पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारी संभाली. 2022 में फिर भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने शिकारपुर सीट से फिर जीत दर्ज की थी.

लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार में पहुंचे उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र ने एक समर्पित और जनप्रिय नेता खो दिया है. उन्होंने ईश्वर से शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे, जिसका आधिकारिक कार्यक्रम जल्द साझा किया जाएगा.

​वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयवीर सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत पीड़ादायक समय है. उन्होंने कहा, "अनिल शर्मा जी अत्यंत मृदुभाषी, मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति थे. जनता के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था. वे एक लंबी बीमारी से बहादुरी से लड़ रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि वे स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।"

वहीं, सांसद डॉ. भोला सिंह ने उनके निधन को क्षेत्र और प्रदेश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा का राजनीतिक व सामाजिक योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. चार बार विधायक और पूर्व राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया. चाहे खुर्जा की जनता का प्रतिनिधित्व करना हो या शिकारपुर का, वे हमेशा विधानसभा में आम जन की मजबूत आवाज बनकर उभरे. उनके प्रयासों से शिकारपुर क्षेत्र में विकास के बड़े कार्य हुए. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

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