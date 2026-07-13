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चित्तौड़गढ़ के 350 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल को चाहिए महज 15 करोड़...सिर्फ इसलिए अटकी मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी

चित्तौड़गढ़ के भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार के ग्रांट से यह मेडिकल कॉलेज पूरा हो गया है. इसमें पांच से छह काम 15-16 करोड़ की लागत से होने हैं. इसे लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक की. दिल्ली व जयपुर भी सम्बंधित अधिकारियों से बातचीत की. कुछ पैसा सरकार से आएगा और करीब 10 करोड़ डीएमएफटी फंड से लगेगा. अगले छह माह में इसे शुरू कराया जाएगा.

चित्तौड़गढ़: चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ सेवाएं मुहैया कराने की मंशा से पूर्ववर्ती सरकार ने 2018 में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू किया था. 350 बेड के निर्माणाधीन अत्याधुनिक अस्पताल अब भी अधूरा है. कुछ करोड़ रुपए की कमी अस्पताल शुरू होने में आड़े आ रही है. लिहाजा जिले के लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं नहीं मिल पा रही है. इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लापरवाही का आरोप लगाया एवं कहा, सारे काम पूर्ण होने के बावजूद महज ऑक्सीजन प्लांट, कैंटीन, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभी भी अस्पताल शिफ्ट नहीं हुआ.

15 करोड़ की जरूरत: चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या ने कहा कि करीब 15 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है. इसके लिए राज्य सरकार और डीएमएफटी मद से शीघ्र स्वीकृति जारी की जाएगी. अस्पताल का काम जल्द पूरा किया जाएगा. वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में निर्मित आधुनिक अस्पताल में कुछ सुविधाओं की दरकार है. महज 10-12 करोड़ के अभाव में अस्पताल अधूरा पड़ा है. स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसके प्रयास नहीं किए. उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र बजट जारी करने की भी मांग की.

ये काम अधूरे: वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर तेजी से निर्माण कराया था, लेकिन 8 वर्ष बीतने एवं मेडिकल कॉलेज के 5 साल पूरे हाेने पर भी अस्पताल शुरू नहीं हुआ. अस्पताल शुरू करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्लांट, आवश्यक उपकरण, पेयजल के लिए पाइप लाइन, पुलिस चौकी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बजट की कमी आड़े आ रही है.

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ये मिलेगी मल्टी स्पेशिलिटी सुविधाएं: अस्पताल 3-4 साल पहले की शुरू हो जाना था, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई और इच्छाशक्ति की कमी के कारण भवन निर्मित होने के बावजूद अस्पताल शुरू नहीं हुआ. तय समय पर सब कुछ ठीक होता तो आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिल जाती. जिले और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ सेवाओं की उम्मीद है. सवाल है कि करोड़ाें खर्च होने के बावजूद आधुनिक चिकित्सा सुविधा के लिए आम लोगों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

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