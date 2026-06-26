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10 सर्कुलर रोड से शिफ्टिंग शुरू, राबड़ी आवास से खोले गए CCTV कैमरे

राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड खाली करेंगी. उनके आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे हटा लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

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10 सर्कुलर रोड खाली करेंगी राबड़ी देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 2:40 PM IST

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पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है. शुक्रवार को आवास परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हटा लिया है, जबकि अंदर से सामान को धीरे-धीरे दूसरी जगह भेजने का काम भी जारी रहा. इसके साथ ही बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के समाप्त होने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.

10 सर्कुलर रोड से शिफ्टिंग प्रक्रिया: करीब दो दशक से यह आवास राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहा है. वर्ष 2006 से राबड़ी देवी यहां रह रही हैं. पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बाद में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय से इसी परिसर में रह रहे हैं.

10 सर्कुलर रोड से शिफ्टिंग शुरू (ETV Bharat)

बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड का विशेष महत्व रहा है. सत्ता और विपक्ष, दोनों दौर में पार्टी की अहम बैठकों, रणनीतिक चर्चाओं और कई बड़े राजनीतिक फैसलों का केंद्र यही आवास रहा. राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली अनेक घटनाओं का यह बंगला प्रत्यक्ष गवाह रहा है.

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सीसीटीवी कैमरे हटाते कर्मी (ETV Bharat)

मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवास: हालांकि, वर्तमान सरकार ने इस आवास का आवंटन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम कर दिया है. वहीं राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है. राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर 10 सर्कुलर रोड को ही अपने पास बनाए रखने का आग्रह किया था लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया.

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राबड़ी देवी (ETV Bharat)

29 जून तक करना होगा खाली: आवास खाली कराने की प्रक्रिया के तहत विभाग ने पहले एक महीने का नोटिस जारी किया था. निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया और बाद में सात दिनों का रिमाइंडर नोटिस भी भेजा गया. यह अंतिम समयसीमा 29 जून को समाप्त हो रही है, जिसके बाद आवास औपचारिक रूप से नए आवंटी को सौंपे जाने की संभावना है.

39 हार्डिंग रोड में होंगे शिफ्ट: इधर, 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में भी निर्माण और आवश्यक बदलाव का काम तेजी से चल रहा है. राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर वहां कुछ संरचनात्मक संशोधनों की मांग की थी, जिस पर काम जारी है. साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि सरकारी आवास खाली करने के बाद परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निर्माणाधीन निजी आवास में भी शिफ्ट हो सकता है.

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राबड़ी देवी और लालू यादव (ETV Bharat)

दो दशक से रहते थे इस बंगले में: फिलहाल, 10 सर्कुलर रोड से सामान हटने और सुरक्षा उपकरणों को खोले जाने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति का यह चर्चित पता जल्द ही बदल जाएगा. दो दशकों तक सत्ता और विपक्ष की राजनीति का केंद्र रहे इस आवास से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव परिवार की विदाई राज्य की राजनीतिक स्मृतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होगी.

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