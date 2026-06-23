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दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, पैतृक गांव नेमरा में जश्न का माहौल

शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने से उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में जश्न का माहौल है.

Shibu Soren was awarded Padma Bhushan posthumously celebrations in Nemra of Ramgarh
शिबू सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास में जश्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 10:48 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 11:07 PM IST

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रामगढ़: झारखंड आंदोलन के प्रणेता, दिशोम गुरु स्मृतिशेष शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद उनके पैतृक गांव नेमरा में खुशी की लहर दौड़ गई है.

राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया. परिवार की ओर से गुरुजी की धर्मपत्नी इस सर्वोच्च सम्मान को ग्रहण किया है. इस सम्मान को लेकर पूरे झारखंड, खासकर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

Shibu Soren was awarded Padma Bhushan posthumously celebrations in Nemra of Ramgarh
शिबू सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास में जश्न (ETV Bharat)

जिला परिषद सदस्य एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन रेखा सोरेन ने बाबा (स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन) के योगदान को याद करते हुए कहा कि आदरणीय बाबा (गुरुजी) को मिला यह सम्मान सिर्फ बाबा या सोरेन परिवार का नहीं, बल्कि पूरे झारखंड, आदिवासी-मूलवासी समाज और राज्य आंदोलन के संघर्षशील इतिहास का सम्मान है. उनके अथक प्रयासों, त्याग और लंबे जन-आंदोलन का ही परिणाम है कि आज झारखंड एक अलग राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर मजबूती से खड़ा है.

उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन और झारखंडी अस्मिता की लड़ाई को समर्पित किया था. यदि आज बाबा जिंदा होते तो बात ही कुछ और होती. हमारे पूरे परिवार के साथ-साथ आज पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ है. बाबा (गुरुजी) ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की अस्मिता और पहचान को एक नई ऊंचाई दी. अलग झारखंड राज्य के निर्माण में गुरुजी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिससे पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

Shibu Soren was awarded Padma Bhushan posthumously celebrations in Nemra of Ramgarh
नेमरा में शिबू सोरेन का पैतृक आवास (ETV Bharat)

पद्म भूषण सम्मान मिलने की खबर आने के बाद नेमरा गांव में ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. लोगों ने जश्न मनाया और गुरुजी के योगदान को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की. ग्रामीणों का कहना है कि पद्म भूषण सम्मान गुरुजी के दशकों लंबे जनसंघर्ष, सामाजिक न्याय की लड़ाई और झारखंड की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों की स्वीकृति है. इस सम्मान से हर झारखंडी का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है.

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Last Updated : June 23, 2026 at 11:07 PM IST

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