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दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिला पद्मभूषण, पत्नी रूपी सोरेन ने किया ग्रहण, जानें क्या बोले राजनीतिक जगत से जुड़े लोग

शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है. इसका राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है.

Padma Bhushan Shibu Soren
शिबू सोरेन. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 7:44 PM IST

4 Min Read
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रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को उनके विशिष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है. नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में आज उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया है.

NCERT पाठ्यक्रम में शामिल की जाए गुरुजी की जीवन गाथाः जेएमएम

गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किए जाने के बाद उनकी जीवन गाथा को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठने लगी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिशोम गुरु को मिले इस सम्मान का स्वागत करते हुए कहा है कि हालांकि गुरु जी भारत रत्न के हकदार थे, मगर पद्म भूषण उन्हें मिला है इसका स्वागत है.

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केंद्र सरकार को चाहिए कि उनके योगदान की जीवन गाथा को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शामिल करे, ताकि आनेवाली पीढ़ी भी अवगत हो सके. जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि गुरुजी आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उन्होंने जो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और नशामुक्ति को लेकर अभियान चलाया वह हमेशा प्रेरणादायक रहेगा.

महजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन ने चलाया था अभियानः कांग्रेस

इधर, कांग्रेस ने भी गुरुजी शिबू सोरेन को मिले पद्मभूषण सम्मान पर खुशी जताई है. पार्टी के मीडिया विभाग के संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि गुरुजी ने जिस तरह से महाजनी प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और नशामुक्ति को लेकर लड़ाई लड़ी वह सभी के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग का समर्थन करते हुए दिशोम गुरु को भारत रत्न देने का आग्रह किया है.

भाजपा ने शिबू सोरेन को पद्मभूषण दिए जाने का किया स्वागत

वहीं भाजपा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिले पद्मभूषण सम्मान का स्वागत किया है. पार्टी के विधायक सीपी सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके संघर्ष और योगदान के लिए दिया गया है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का सम्मान देने में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भेदभाव करती थी, मगर जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है उस समय से बिना कोई भेदभाव का सम्मान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भेदभाव नहीं करती तो कर्पूरी ठाकुर को बहुत पहले ही भारत रत्न मिल गया होता.

पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने फूंका था संघर्ष का बिगुल

शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था. उनके पिता सोबरन मांझी एक स्कूल शिक्षक थे और आदिवासियों के शोषण का विरोध करते थे. महाजनों द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद युवा शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई शुरू की. प्रारंभ में 1970 के दशक के समय उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए महाजनी और 'धान कटनी' आंदोलन चलाया और नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया.

गुरुजी जानते थे कि कोई भी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप होना बेहद जरूरी है. शायद यही वजह रही कि 1972 में उन्होंने विनोद बिहारी महतो और एके रॉय जैसे नेताओं के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर डाली. समय के साथ मुद्दे बदलते गए और गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बिहार से अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते रहे. जिसमें उन्हें सफलता भी मिली.

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