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जामताड़ा, बोकारो, पलामू और गढ़वा में मनाई गई शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि, गुरुजी दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई.

Shibu Soren first death anniversary
शिबू सोरेन की तस्वीर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 6:10 PM IST

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जामताड़ा/बोकारो/पलामू/गढ़वा: राज्य के सभी जिलों में दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई. इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान नेताओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों और आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया.

जामताड़ा में मनाई की शिबू सोरेन की पुण्यतिथि

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रथम पुण्यतिथि पर जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं विभिन्न आदिवासी संगठन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. गुरुजी के सम्मान फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया. साथ ही शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्थल का अनावरण भी किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद रहे.

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तीन दिवसीय स्वर्गीय शिबू सोरेन फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता खेल का शुभारंभ किया गया. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इंदिरा चौक पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में स्पीकर और मंत्री ने भाग लिया. इस दौरान स्पीकर और मंत्री ने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रतिमा स्थल का अनावरण किया.

विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग

इस मौके पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने शोषण मुक्त समाज और झारखंड राज्य के निर्माण में गुरुजी के त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथा को सुनाते हुए कहा कि गुरुजी झारखंड के गरीबों के आवाज थे. उन्होंने गुरुजी के लिए उनके सम्मान में केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की मांग की. झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि वह गुरुजी को पद्म भूषण दिए जाने से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए.

शोषणमुक्त समाज का निर्माण गुरुजी की थी इच्छा

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि गुरुजी की इच्छा थी कि शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो. इसको लेकर उन्होंने कई आंदोलन भी चलाया, ताकि आदिवासी समाज शोषण से मुक्त हो सके. सामाजिक कुरीतियों से आगे बढ़े और यही उनकी अंतिम इच्छा थी. झारखंड आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से शोषण से मुक्त हो इसके लिए झारखंड सरकार और उनके सभी समर्थक आगे बढ़कर काम कर रहे हैं.

झारखंड गठन में गुरुजी की थी अहम भूमिका: इरफान

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुजी के प्रति श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरुजी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बलिदान और संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि गुरुजी के त्याग, बलिदान और संघर्ष का ही परिणाम है कि अलग झारखंड राज्य का गठन हो पाया. उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का जो गुरुजी का सपना था उसे हम साकार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके सपने को साकार करने में लगातार प्रयास कर रही है. जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा.

Shibu Soren first death anniversary
शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी और जेएमएम कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

बोकारो में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर बोकारो में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. बोकारो के कैंप तोटू स्थित गुरुजी स्मृति नगर भवन के पास श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. जिसमें बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता-कार्यकर्ता, डीसी और एसपी भी मौजूद रहे. इस मौके पर बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि गुरुजी झारखंड अस्मिता के प्रतीक थे. उन्होंने सबसे पहले महाजनी प्रथा का विरोध किया और शोषण एवं सामंती विचारधारा के लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की और दबे-कुचले लोगों का सहारा बने.

वहीं बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि गुरुजी झारखंड की अस्मिता, शिक्षा और नशे के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक करते रहे. गुरुजी आदिवासियों के सबसे बड़े देश के नेता भी माने जाते हैं. ऐसे में उनके बताए रास्ते पर ही हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है. गुरुजी समाज में शिक्षा को लेकर काफी सजग रहते थे और लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह देते थे.

पलामू में स्थापित होगी शिबू सोरेन की प्रतिमा

पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर दिशोम गुरु पद्म विभूषण शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यह प्रतिमा टाउन हॉल और गिरिवर स्कूल के बीच में चौक पर लगाई जाएगी. पलामू के इलाके में भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर-पीतांबर के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन ऐसे आदिवासी चेहरा होंगे जिनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी. अगले 10 से 15 दिनों में यह प्रतिमा स्थापित हो जाएगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है. मंगलवार को प्रतिमा स्थल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई.

इस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया. साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया. झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि गुरुजी की भव्य प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है. दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी गई है. उन्हें याद किया जा रहा है और उनके आदर्शों को अपनाते हुए झारखंड में विकास के कार्यों को संचालित किया जा रहा है. इस मौके पर सानू सिद्दीकी, सन्नी शुक्ला, सुशीला मिश्रा, अविनाश देव, सुनील तिवारी, हाजी ललन, कुमार गंगानंद समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

गढ़वा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में दी गई गुरुजी को श्रद्धांजलि

झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम का आयोजन जेएमएम जिला कमेटी की ओर से किया गया. जिसमें पूर्व मंत्री सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथलेश ठाकुर, विधायक अनंत प्रताप देव सहित हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा पार्क स्थित शिबू सोरेन की लगने वाले आदमकद प्रतिमा स्थल एवं चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई.

Shibu Soren first death anniversary
गढ़वा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मौजूद सभी धर्मों के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर और विधायक अनंत प्रताप देव ने शिबू सोरेन को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए उनके संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड के निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया. इस दौरान उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं एवं प्रबुद्धजनों ने अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चार के माध्यम से शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.

कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक समरसता, भाईचारे और दिशोम गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराना रहा. वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर की पत्नी चंचला ठाकुर सहित बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया. कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. तत्पश्चात मौजूद लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया.

गुरुजी के विचार समाज के लिए प्रेरणास्रोतः मिथलेश ठाकुर

मौके पर पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई के प्रतीक थे. उन्होंने अपना पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के हक की लड़ाई में समर्पित किया. उनका संघर्ष, विचार और जनसेवा की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि वे झारखंड राज्य के निर्माता थे. गरीबों,पिछड़ों, शोषितों को राह दिखाने वाले महानायक थे.

उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसी स्थान पर बहुत जल्द दिशोम गुरु की प्रतिमा स्थापित मिलेगी. उन्होंने कहा कि सोना सोबरन उनकी मां थीं. उन्होंने महाजनी प्रथा को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी. उसी के तहत वे महाजनी प्रथा को भी झारखंड में बंद किया. मरते दम तक उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया था. पूर्व मंत्री ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की.

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