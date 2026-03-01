ETV Bharat / state

खामेनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का जयपुर में आज शाम प्रदर्शन

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय जयपुर में करेगा बड़ा प्रदर्शन.

Shia Imambara, Mohalla Pannigaran, Jaipur
शिया इमामबाड़ा, मोहल्ला पन्नीगरान, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर के शिया समुदाय में अमेरिका-इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर गहरी नाराजगी और रोष है. इधर, खामेनेई की मौत और अमेरिका-इजरायल के विरोध में जयपुर का शिया समुदाय आज शाम बड़ा प्रदर्शन करेगा. इस मामले में ईटीवी भारत ने शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी से विशेष बातचीत की.

शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिम अकबर काजमी ने अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले को अब तक का सबसे कायराना हमला बताया है. काजमी ने कहा कि यह काम ईरान भी कर सकता था, लेकिन ईरान कायर नहीं है. एक तरफ अमेरिका टेबल पर आकर ईरान से बातचीत करने की बात करता है, दूसरी तरफ ऐसा कायराना हमला करता है.

पढ़ें: कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन कैसे होता है, जानें

फिलिस्तीन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई: काजमी ने कहा कि फिलीस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज अयातुल्लाह खामेनेई ने ही उठाई थी. फिलिस्तीन में लाखों लोगों को मार दिया गया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करे, लेकिन खामेनेई ने ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी. अमेरिका-इजरायल की इस हरकत के खिलाफ आज शाम जयपुर में शिया समुदाय बड़ा आंदोलन करेगा. काजमी ने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया भर में गम है. जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. खामेनेई से जो लोग मोहब्बत करते हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी आवाज लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी.

पढ़ें: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, जानिए कैसे बने थे सर्वोच्च धार्मिक नेता

TAGGED:

SHIA ANGERED FROM USA ATTACK
PROTEST IN JAIPUR THIS EVENING
CALL FOR ALL OUT BATTLE
ईरान पर हमले का विरोध
SHIA COMMUNITY PROTESTS IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.