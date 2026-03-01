खामेनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का जयपुर में आज शाम प्रदर्शन
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय जयपुर में करेगा बड़ा प्रदर्शन.
Published : March 1, 2026 at 2:28 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के शिया समुदाय में अमेरिका-इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर गहरी नाराजगी और रोष है. इधर, खामेनेई की मौत और अमेरिका-इजरायल के विरोध में जयपुर का शिया समुदाय आज शाम बड़ा प्रदर्शन करेगा. इस मामले में ईटीवी भारत ने शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी से विशेष बातचीत की.
शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिम अकबर काजमी ने अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले को अब तक का सबसे कायराना हमला बताया है. काजमी ने कहा कि यह काम ईरान भी कर सकता था, लेकिन ईरान कायर नहीं है. एक तरफ अमेरिका टेबल पर आकर ईरान से बातचीत करने की बात करता है, दूसरी तरफ ऐसा कायराना हमला करता है.
फिलिस्तीन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई: काजमी ने कहा कि फिलीस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज अयातुल्लाह खामेनेई ने ही उठाई थी. फिलिस्तीन में लाखों लोगों को मार दिया गया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करे, लेकिन खामेनेई ने ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी. अमेरिका-इजरायल की इस हरकत के खिलाफ आज शाम जयपुर में शिया समुदाय बड़ा आंदोलन करेगा. काजमी ने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया भर में गम है. जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. खामेनेई से जो लोग मोहब्बत करते हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी आवाज लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी.
