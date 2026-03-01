ETV Bharat / state

खामेनेई की मौत पर शोक में डूबा शिया समुदाय, विरोध- प्रदर्शन के लिए रात 8 बजे निकलेगा कैंडल मार्च

ईरान के सुप्रीमलीडर खामेनेई की मौत से लखनऊ के शिया समुदाय ने तीन दिन के शोक का एलान किया. दुकानें-व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील.

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक में डूबा शिया समुदाय. (AP / ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 11:34 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 11:43 AM IST

लखनऊ: अमेरिका और इजरायल के ज्वॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है. इस हमले में ईरान के सात और सैन्य अफसर मारे गए हैं. खामेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा के साथ ही उनके बहू और पोते के भी इस ऑपरेशन में मौत हो गई है.

खामेनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है. 40 दिन का शोक घोषित किया गया है.

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर शोक में डूबा शिया समुदाय. (वीडियो - शिया धर्मगुरु, लखनऊ)

ईरान में सुप्रीम लीडर की मौत के बाद दुनिया भर में शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इस हमले का विरोध जता रहे हैं और सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.

इसी कड़ी में लखनऊ में भी बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने गम का इजहार किया है. खामेनेई की मौत के बाद लखनऊ में शिया समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.

शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास. (फोटो - शिया धर्मगुरु, लखनऊ)

आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की अपील

आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तीन दिन के शोक का एलान किया है. मौलाना कल्बे जवाद ने तमाम उम्मते मुस्लिमा और सभी इंसानियत परस्त लोगों से अपील की है कि वो अपनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें.

उन्होंने कहा है कि रात आठ बजे छोटे इमामबाड़े पर एक शोकसभा करेंगे और इसके बाद कैंडल मार्च निकालेंगे.

मौलाना ने हिंदुस्तान के तमाम शियों से अपील की है कि वे रात आठ बजे पूरे मुल्क में उनके लिए शोक सभा को जाएं और जहां मुनासिब हो, कैंडल मार्च निकाला जाए.

मौलाना ने सभी इंसानियत परस्त लोगों से इस शोकसभा में शामिल होने का आह्वान किया है. मुसलमान और विशेष कर शिया समुदाय के सुप्रीम लीडर की शहादत के मौके पर दरगाह हज़रत अब्बास रोड व्यापार मंडल पूरी तरह से बंद है.

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ आज लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन होगा.

मौलाना सैफ अब्बास नकवी. (फोटो - शिया धर्मगुरु, लखनऊ)

सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की शाहादत पर लखनऊ में मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध प्रदर्शन का एलान किया है. शाम 8:30 बजे लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में विशाल विरोध प्रदर्शन होगा. सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई साहब की शहादत से शिया समुदाय में शोक की लहर है.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत पर शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि आज सुबह ईरानी मीडिया ने एक ऐसी खबर की तस्दीक की जो पूरी दुनिया के लिए, इस्लाम के लिए बहुत गंभीर खबर है.

उन्होंने कहाकि "ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हो गए हैं. मैं समझता हूं वह सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे. दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सभी के लीडर थे. उसका सबूत है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया. उसके खिलाफ आवाज ख़ामेनेई ने ही बुलंद की थी. हर कमजोर, गरीब और मजलूम की आवाज थे. मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजरायल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजायरा किया है. पूरी मिडल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है. मैं यह समझता हूं कि ईरानी कौम का वह महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा. अब उसके एवज में ईरानी कौम, जो भी अपने गुस्से का मुजायरा करेगी. मैं समझता हूं वह काम है, क्योंकि उनका महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा, लेकिन तौर पर आप सामने ही ने जिस तरीके से आवाज बुलंद कि इस्लाम की हिमायत में मुसलमान की हिमायत में मजलूमों के हिमायत में इसको देखना चाहिए और दुनिया को समझना चाहिए. आज पूरी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं कि हर एक मुल्क को अमेरिका और इजरायल की इस दहशतगर्दी की निंदा करनी चाहिए. इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी दुनिया को जंग में धकेल रहे हैं. खून-खराबा, लूटमार और हालत खराब कर रही हैं. बड़ा अफसोजनक है."

ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी. (ETV Bharat)

खामेनई की मौत पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अमेरिका पर साधा निशाना

उधर, ईरान प्रमुख और शिया मुस्लिम धर्मगुरु अली खामेनई के युद्ध में मारे जाने की खबरों के बीच ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ट्रंप ने चुनाव के दौरान शांति की बात कही थी, लेकिन अब उनकी नीतियां युद्ध को बढ़ावा देती नजर आ रही हैं.

मौलाना रजवी ने कहा कि ट्रंप ने अपने प्रभाव का उपयोग कर युद्ध रोकने की बात कही थी और इसी वजह से अमन पसंद लोगों ने उन्हें समर्थन दिया. लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया. उनका आरोप है कि दुनिया में चल रहे कई बड़े संघर्षों के पीछे अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं.

उन्होंने पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इजरायल-गाजा और यूक्रेन-रूस जैसे संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि इन हालातों ने वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है. साथ ही चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं संभले तो विश्व स्तर पर बड़ा टकराव हो सकता है.

मौलाना ने यह भी कहा कि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि उस पर हमला होने की स्थिति में वह जवाबी कार्रवाई करेगा. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं.

