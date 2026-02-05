ETV Bharat / state

केन्द्र सरकारी की शी-मार्ट योजना को लेकर सेल्फ-हेल्प ग्रुप की महिलाओं की नाराजगी, बताया- "लोन प्रक्रिया टफ, निगम-प्रशासन से नहीं मिलती जानकारी "

सेल्फ-हेल्प ग्रुप की महिलाओं की चिंता: चंडीगढ़ के गांव मलोया में रूहान सेल्फ हेल्प ग्रुप की संचालिका मंजीत कौर और उनके ग्रुप से जुड़ी महिला भारती और सुमन समेत अन्य महिलाओं को शी-मार्ट योजना की रूप-रेखा और उससे लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया से अलग अपनी एक बड़ी चिंता जाहिर की. मंजित कौर ने बताया कि, "शी-मार्ट योजना का फायदा कैसे लिया जा सकेगा? इस बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इंटरनेट से यह तो पता लगा कि शी-मार्ट योजना के माध्यम से अपने प्रोडक्ट सीधे बाजार में बेचे जा सकेंगे. लेकिन इस योजना का फायदा लेने के लिए कहां और किस अधिकारी से मिलना है, क्या दस्तावेज लगेंगे और किन जगहों पर प्रोडक्ट ले जाने होंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. यह योजना कब तक लागू हो सकेगी, इस बारे भी सरकारी विभागों से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है."

महिलाओं को नहीं प्रशासनिक जानकारी: स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आपस में ही शी-मार्ट योजना को लेकर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक कोई विस्तृत मार्गदर्शन नहीं दिया गया है. चंडीगढ़ में वर्ष 2011 से स्वयं सहायता समूहों का संचालन कर रही और उनसे जुड़कर काम कर रही महिलाओं ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी चिंता साझा की.

पंचकूला: केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संवर्धित और नवाचार वित्तपोषण के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संगठनों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्वयं सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को व्यापार के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकें। हालांकि, योजना की घोषणा के बावजूद स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इसकी रूप-रेखा, प्रक्रिया और लाभ लेने के तरीकों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।

स्टॉल लगाने के मांगे जा रहे पैसे: मंजीत कौर ने आगे बताया कि, "शहर में बड़े समारोह आयोजित करने के दौरान स्थानीय निगम और प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बुलाया जाता है. लेकिन इस समारोह में स्टॉल लगाने तक के लिए समूह की महिलाओं से ही पैसे लिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है. चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल का आयोजन होना है, जिस बारे सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टॉल लगाने के बारे में कहा गया है. लेकिन रोज फेस्टिवल में स्टॉल लगाने के लिए हमसे एक-एक हजार रूपये मांगे जा रहे हैं. ऐसे में चंडीगढ़ नगर निगम व प्रशासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के बजाय उनसे ही कमाई करने पर जोर दे रहा है, जो कि दुख की बात है. इस संबंध में हम निगम कमिश्नर व अन्य अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे. ताकि कुछ राहत मिले."

लोन के लिए होते हैं परेशान: मंजीत कौर ने आगे बताया कि, " सेल्फ-हेल्प ग्रुप की संचालिकाओं व अन्य महिलाओं को व्यापार के लिए लोन लेने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है. इसके लिए जब बैंक जाते हैं तो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोन के नाम से भी डर लगने लगता है. कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं. कई तरह के दस्तावेज लगाने को कहा जाता है. लेकिन सच्चाई यह है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाओं के पास पेन-कार्ड तक नहीं होता. मेरे नाम से छह लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ लेकिन बैंक द्वारा यह भी अलग-अलग किस्तों में दिया गया. पहले डेढ़ लाख रुपये दिए गए और करीब एक वर्ष में जब यह रकम बैंक को लौटा दी गई. उसके बाद तीन लाख रुपये दिए गए. वापस मिले तीन लाख रुपये में डेढ़ लाख रुपये तो हमने लौटाए. ऐसे में कागजों में लोन छह लाख रुपये का है, लेकिन असल में कई वर्षों में किस्तों में पैसा मिल पाता है. हमने सरकार से व्यापारिक लोन की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की है."

कारोबार के लिए अधिक कर्ज ले रही महिलाएं: देश में महिलाएं छोटे कारोबारों के लिए ज्यादा कर्ज ले रही हैं, जिसकी संख्या पांच साल में दोगुनी हो गई है. रिटेल लोन लेने वाली महिलाएं 2.14 गुना और छोटे व मझोले कारोबार (एमएसएमई) के लिए कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 2.62 गुना बढ़ी है. स्टैंडअप इंडिया स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी 82% है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में बताया कि, "महिलाओं के छोटे कारोबारों पर मुद्रा योजना का असर जानने के लिए दो अलग-अलग अध्ययन कराए गए. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 2018 के राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार 2015 से 2018 के बीच मुद्रा योजना से करीब 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा होने की जानकारी दी गई."

सरकारी योजनाओं में अब 80% तक शेयर:जीवन ज्योति बीमा में 54%, सुरक्षा बीमा में 51%, स्टैंड-अप इंडिया में 82% और मुद्रा योजना में 67% शेयर है.

