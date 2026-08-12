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श्योपुर में जर्जर हॉस्टल में सोते समय गिरा छत के प्लास्टर का मलबा, बाल-बाल बचे स्टूडेंट्स

मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए सरकारी हॉस्टल दयनीय हालत में हैं. श्योपुर का मामला गर्म. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

Shepour hostel dilapidated
श्योपुर में जर्जर हॉस्टल में गिरा छत के प्लास्टर का मलबा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:27 PM IST

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श्योपुर : अनुसूचित जनजाति विभाग के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया, जब जर्जर भवन की छत का प्लास्टर का मलबा अचानक भरभराकर गिर गया. घटना उस समय हुई, जब छात्र उसी कमरे में सो रहे थे. मलबे की चपेट में एक छात्र आ गया, उसे हल्की चोट आई है. मलबा गिरते ही अन्य छात्र दौड़कर बाहर भागे. हॉस्टल अधीक्षक ने नई बिल्डिंग में छात्रों को शिफ्ट करने की मांग की है.

छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई नहीं

घटना मंगलवार की है. छात्रों का आरोप है कि वे लंबे समय से जर्जर भवन की शिकायतें कर रहे हैं. छात्रों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया. एक भवन नहीं बल्कि पूरा छात्रावास ही जर्जर हालात में है. तेज बारिश हो जाए तो खतरा बढ़ सकता है. छात्रावास में शौचालय बदहाल है. वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है. नलों से पानी में कंकड़ आ रहे हैं. अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी आरके गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर छात्रों को आश्वासन दिया.

सोते समय गिरा छत के प्लास्टर का मलबा, बाल-बाल बचे स्टूडेंट्स (ETV BHARAT)

हॉस्टल में चारों ओर अव्यवस्था

छात्र संतोष जाटव ने बताया "छत का मलबा गिरने से रवि कुमार को चोट आई हैं. कभी भी यह हॉस्टल क्षतिग्रस्त हो सकता है. अगर बारिश ज्यादा आ गई तो जनहानि हो सकती है. हमारी जान को खतरा है. कई बार आवेदन दे चुके हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए नहीं आता. छात्रावास के भवनों में बारिश का पानी आता है."

छात्र रवि कुमार ने बताया "अगर कोई जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा. जिस भवन में छत का मलबा गिरा था, मौके पर मैं खुद मौजूद था. मलबा मेरे ऊपर गिरा. हॉस्टल में साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सीवर भी बंद पड़े हैं. हॉस्टल में हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है."

अधीक्षक ने स्वीकारा छात्रावास जर्जर

छात्रावास अधीक्षक जगजीवन जाटव ने बताया "छात्रावास काफी पुराना है. इसे देखते हुए दूसरी जगह छात्रों को शिफ्ट करने की बात कही गई थी. छात्र दूसरे छात्रावास में अन्य छात्रों के साथ रहने को तैयार नहीं हैं. इस भवन का पूर्व में 3 लाख रुपए में मेंटेनेंस कार्य भी कराया जा चुका है. लेकिन ठीक तरह से नहीं कराया गया. अब छत का मलबा गिरने के बाद कक्ष में रह रहे छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है."

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