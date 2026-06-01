ETV Bharat / state

आंगन में सो रहे युवक पर सीधे गिरी बिजली, श्योपुर में कहर बनकर टूटी आसमानी आफत

श्योपुर जिले के ओछापुरा में बिजली गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, जोरदार धमाके की आवाज से दहला इलाका.

Shepour man killed by lightning
श्योपुर में कहर बनकर टूटी आसमानी आफत (IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर : जिले के ओछापुरा में सोमवार तड़के आसमान से बरसी आफत ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. आकाशीय बिजली का ऐसा कहर टूटा कि घर के आंगन में सो रहे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया. वहीं, मौसमी चेतावनियों के बाद लोगों को खुले में सोने से बचने की सलाह दी है.

युवक पर सीधे गिरी बिजली, मौके पर मौत

पुलिस के मुताबिक, ओछापुरा निवासी राजेश पुत्र श्याम श्रीवास (उम्र 32 साल) अपने घर के आंगन में सो रहा था. रविवार रात से ही मौसम खराब था और सोमवार सुबह तड़के अचानक मौसम बिगड़ गया. तेज गर्जना और चमक के बीच अचानक आकाशीय बिजली सीधे उसके ऊपर जा गिरी. बिजली गिरने की तेज आवाज सुनकर परिजन और पूरे क्षेत्र के लोग घबरा गए और बाहर पहुंचकर देखा तो राजेश अचेत हालात में पड़ा हुआ था.

lightning strike sheopur mp news
युवक पर सीधे गिरी बिजली, मौके पर मौत (IANS)

परिजन राजेश को तत्काल श्योपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टर ने जांच के बाद राजेश को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही की.

मजदूरी कर परिवार पाल रहा था राजेश

ग्रामीणों के अनुसार राजेश मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. अचानक उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. गांव में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं. पूरे प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. तेज आंधी बारिश और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. मौसम विभाग और प्रशासन लगातार लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में ना रहने और पेड़ों और बिजली के खम्भे से दूर रहने की सलाह दे रहा है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

LIGHTNING STRIKE MP SHEOPUR
MADHYA PRADESH NEWS
SHEOPUR MP LIGHTNING
SHEOPUR WEATHER NEWS
SHEPOUR MAN KILLED BY LIGHTNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.