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धारचूला में आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ पालक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

पिथौरागढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दूसरी मौत, धारचूला के बुग्याल में भेड़ पालक पर गिरी बिजली, चंद सेकंडों में चली गई जान

Pithoragarh Lightning Man Died
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 26, 2026 at 9:37 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र के बुग्यालों में भेड़ चराने गए एक ग्रामीण की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. जिससे उसके घर पर कोहराम मचा हुआ है. एक महीने के भीतर आकाशीय बिजली से मौत का यह दूसरा मामला है.

भेड़ चराने गया था राम सिंह: जानकारी के मुताबिक, धारचूला के ग्राम पंचायत सुवा निवासी राम सिंह पुत्र लाल सिंह (उम्र 48) भेड़ चराने के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्र के बुग्यालों में गया था. बीती 25 मई को खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई. अनवाल समुदाय विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट ने तहसील प्रशासन को घटना की सूचना दे दी है. जिस पर रजिस्ट्रार कानूनगो ने न्यू सुवा के राजस्व उपनिरीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

एकमात्र कमाऊ सदस्य की भी मौत: वहीं, अब मृतक का शव धारचूला लाने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सुवा गांव का राम सिंह ही परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य था. पशु व भेड़ पालन से ही परिवार की आजीविका चलती थी. राम सिंह की मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी पैदा हो जाएगा. इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है.

पिथौरागढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दूसरी मौत: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मौत का यह दूसरा मामला है. बीती 11 मई को धारचूला के खेत गांव निवासी तेज सिंह (उम्र 35 वर्ष) की भी बिजली गिरने से मौत हो गई थी. तेज सिंह भेड़-बकरियां चराने और कीड़ा जड़ी निकालने रपकिया बुग्याल गया था. जहां उसके ऊपर बिजली गिर गई.

"युवक के मौत की जानकारी मिली है. राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है. शव को धारचूला लाया जा रहा पोस्टमार्टम करने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा."- आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला

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