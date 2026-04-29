ETV Bharat / state

मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत: दो बेटों के सामने पिता को चंबल नदी में खींच ले गया क्रोकोडाइल

मौके पर मौजूद दोनों बेटों ने अपने पिता को बचाने की भरपूर कोशिश की.

Villagers engaged in the search using boat
नाव के जरिए तलाश में जुटे ग्रामीण (Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा (कोटा): जिले के खातौली थाना इलाके के घटोद गांव में मगरमच्छ के हमले में एक चरवाहे की मौत का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के चंबल नदी में हुआ है. चरवाहा पानी पीने गई बकरी को नदी के नजदीक लेने गया था, तभी अचानक मगरमच्छ उसे पड़कर नदी में खींच ले गया. मौके पर मौजूद उसके दो बेटों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. मगरमच्छ के इस हमले में एक बेटा चोटिल हो गया. दोनों बेटों के सामने ही उनके पिता को मगरमच्छ खींच कर ले गया.

बेटा हुआ घायल: खातौली थाना अधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि घटनाक्रम सुबह 10 बजे के आसपास हुआ था. बागली पंचायत के घटोद गांव निवासी 45 वर्षीय मुरली गोचर (गुर्जर) अपने दो बेटों चंद्र प्रकाश और गोलू के साथ बकरियां चराने गया था. मुरली नदी के नजदीक पानी पीने के लिए पहुंचे बकरियों के एक झुंड को हटाने का प्रयास कर रहा था. तभी एक बड़े मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. चंद सेकंड में ही मगरमच्छ मुरली को नदी में खींचकर ले गया. बेटे चंद्र प्रकाश और गोलू ने बचाने की कोशिश की, इस दौरान चंद्र प्रकाश के हाथ पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. जिससे वह चोटिल हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. नदी में पानी भी ज्यादा था. ऐसे में मुरली की तलाश शुरू की गई. मगरमच्छ का भी खतरा बना हुआ था. इसलिए रेस्क्यू टीम का इंतजार किया गया.

रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण, देखें वीडियो (Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli)

पढ़ें: चंबल किनारे बकरियों को पानी पिला रहे चरवाहे पर मगरमच्छ का हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल

Villagers gathered at the scene of the incident
घटनास्थल पर जुटे ग्रामीण (Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli)

परिजनों को मिलेगा मुआवजा: रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर पहुंचती, इसके पहले ही करीब डेढ़ बजे के आसपास ग्रामीणों की मदद से मुरली के शव को चंबल नदी से रिकवर कर लिया गया. वन विभाग को भी मामले की सूचना दी गई. घटना के बाद मुरली के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया. बेटे चंद्र प्रकाश का भी इटावा भेजकर उपचार करवाया गया. चंद्र प्रकाश के आने के बाद उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया. इस मामले में वन विभाग के नियमों के अनुसार मुरली को मुआवजा भी मिलेगा.

Villagers conducting a rescue operation in the river
नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते ग्रामीण (Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli)

पढ़ें: राजस्थान के करौली में महिला ने दिखाया साहस, चंबल नदी पर पति को मगरमच्छ के हमले से बचाया

villagers gathered at the scene
घटना से हतप्रभ ग्रामीणों की जुटी भीड़ (Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli)

हाथ कंधे से हुआ अलग: खातौली थाना अधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि क्रोकोडाइल अटैक में मुरली का एक हाथ कंधे से ही अलग हो गया. उसके एक पैर को दो जगह से पूरी तरह खत्म कर दिया गया. शरीर पर कई जगह पर निशान हैं. हालांकि पूरा शिकार मगरमच्छ ने नहीं बनाया है. उसके बेटे चंद्र प्रकाश के भी हाथ पर चोट लगी. घटनाक्रम के काफी देर बाद तक भी मगरमच्छ नदी में ही घटनास्थल के पास था. उसका सिर बाहर निकला हुआ था. मृतक के दोनों लड़कों का कहना है कि मगरमच्छ करीब 10 फीट से ज्यादा लंबा था.

TAGGED:

CROCODILE DRAGGED MAN INTO RIVER
CROCODILE ATTACK IN CHAMBAL RIVER
SON INJURED WHILE SAVING FATHER
मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत
SHEPHERD DIES IN CROCODILE ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.