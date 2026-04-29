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मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत: दो बेटों के सामने पिता को चंबल नदी में खींच ले गया क्रोकोडाइल

नाव के जरिए तलाश में जुटे ग्रामीण ( Source - Hayat Khan Tiger, Khatoli )