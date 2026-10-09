प्रेमी के कहने पर दूसरे पति के खाने में मिलाया जहर, प्यार में पागल पत्नी का कबूलनामा
श्योपुर से गुजरात में काम करने गए युवक शैलेंद्र की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत, पत्नी पर लगा जहर देने का आरोप. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:02 PM IST
श्योपुर: गुजरात में मार्बल का काम करने गए श्योपुर के शैलेंद्र धाकड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद शैलेंद्र और उसके 15 साल के भतीजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद शैलेंद्र को इलाज के लिए गुजरात से ग्वालियर लाया जा रहा था, जहां कोटा राजस्थान पहुंचने से पहले ही उसकी रास्ते में मौत हो गई. वहीं भतीजी गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज कोटा में चल रहा है.
संदिग्ध परिस्थतियों में शैलेंद्र की मौत
श्योपुर के विजयपुर थाना क्षेत्र के धामनी गांव निवासी शैलेंद्र धाकड़ मजदूरी करने गुजरात गए थे. जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में उस वक्. नया मोड़ आया, जब शैलेंद्र की पत्नी छाया धाकड़ ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी के कहने पर एक पुड़िया में मौजूद पदार्थ को खाने में मिला दिया था. महिला के इस कथित बयान के बाद परिजनों ने शैलेंद्र की पत्नी पर जहर देने के आरोप लगाए हैं. हालांकि पुड़िया में क्या पदार्थ था और क्या उसी से शैलेंद्र धाकड़ की मौत हुई है. इसका खुलासा अभी फोरेंसिक जांच के बाद ही होगा.
खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत
परिजनों के अनुसार 4 अक्टूबर की शाम गुजरात में खाना खाने के बाद शैलेंद्र और उसके 15 वर्षीय भतीजी रूपा की तबीयत बिगड़ गई. दोनों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. शैलेंद्र और उसके भतीजे का गुजरात में इलाज कराया गया और कुछ समय बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिली, लेकिन उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई. इसके बाद परिजन उसे आगे इलाज के लिए ग्वालियर के लिए रवाना हुए. जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया.
पत्नी छाया ने का कथित कबूलनामा
मीडिया से बातचीत में पत्नी छाया ने कथित तौर पर बताया कि "उसकी आशीष रावत निवासी चटोली से बातचीत होती थी. उसके प्रेमी ने उसे एक पुड़िया दी और कथित तौर पर कहा कि मौका मिलने पर उसे पति के खाने में मिला देना. छाया ने बताया कि पति को उसकी बातचीत की जानकारी हो गई थी और दोनों के बीच विवाद भी हुआ. इसके बाद उसने पुड़िया को खाने में मिला दिया. शैलेंद्र और उसके भतीजी रूपा ने खाना खाया था. इसके बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई."
महिला ने अपने पति से तलाक लेकर शैलेंद्र से रचाया था विवाद
महिला छाया की पहली शादी ब्रखभान धाकड़ निवासी नया गांव थाना मोहना जिला ग्वालियर के साथ एक साल पहले हुई थी. महिला की शादी लंबे समय तक नहीं चली और उसका उसके पहले पति के साथ तलाक भी हो गया था. 6 महीने पहले की शैलेंद्र से महिला छाया की दूसरी शादी हुई थी. मृतक शैलेंद्र धाकड़ का जीजा दौलतराम धाकड़ ने बताया कि "शैलेंद्र धाकड़ उसकी पत्नी छाया और दो बच्चे रूपा और मनु वह गुजरात में काम करते थे. 4 अक्टूबर की शाम को खाना खाने के एक घंटे बाद इनकी तबियत खराब हो गई, उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी.
इसके बाद गुजरात के अस्पताल में इनका उपचार कराया था, जहां थोड़ा आराम मिल गया था, फिर उसके बाद दोबारा तबीयत बिगड़ी तो गुजरात के प्राइवेट में भर्ती कराया था. वहां इनका दो दिन इलाज चला था. 7 अक्टूबर को इनको डिस्चार्ज कर दिया था. वहां से आने के बाद शैलेंद्र की हालात ज्यादा बिगड़ गई तो कोटा आने से एक घंटे पहले उसकी मौत हो गई थी. बच्चे की सांस आक्सीजन के द्वारा चल रही थी. कोटा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है. जहां उसका उपचार चल रहा है."
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बीएमओ बोले-जांच के बाद होगा मौत का खुलासा
विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र करण ने बताया कि "मृतक शैलेंद्र धाकड़ धामिनी गांव का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 26 साल है. वह वडोदरा गुजरात में रहकर टाइल्स का काम करता था. शैलेंद्र को 7 अक्टूबर की शाम को विजयपुर लाया गया था. उन्होंने बताया कि मृतक का मामला पॉयजनिंग से जुड़ा हो सकता है. शैलेंद्र इलाज के लिए ग्वालियर की ओर आ रहा था, लेकिन कोटा से पहले उसकी मौत हो गई."
पुलिस ने जीरो पर दर्ज किया मर्ग
विजयपुर थाना प्रभारी यास्मीन खान ने बताया कि "शैलेंद्र का पोस्टमार्टम विजयपुर में कराया गया है. घटना वड़ोदरा गुजरात की है. विजयपुर पुलिस ने मामले में जीरो पर मर्ग दर्ज किया है, क्योंकि घटना गुजरात में हुई है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिसरा की फोरेंसिक जांच, अस्पताल के दस्तावेज, मोबाइल की कॉल डिटेल और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर मामले की जांच करेगी.