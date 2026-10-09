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प्रेमी के कहने पर दूसरे पति के खाने में मिलाया जहर, प्यार में पागल पत्नी का कबूलनामा

प्रेमी के कहने पर दूसरे पति के खाने में मिलाया जहर, ( ETV Bharat )

श्योपुर: गुजरात में मार्बल का काम करने गए श्योपुर के शैलेंद्र धाकड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद शैलेंद्र और उसके 15 साल के भतीजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद शैलेंद्र को इलाज के लिए गुजरात से ग्वालियर लाया जा रहा था, जहां कोटा राजस्थान पहुंचने से पहले ही उसकी रास्ते में मौत हो गई. वहीं भतीजी गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज कोटा में चल रहा है.

संदिग्ध परिस्थतियों में शैलेंद्र की मौत