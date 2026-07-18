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श्योपुर में पानी टंकी पर चढ़ युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतर सुनाई आपबीती

युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, इस दौरान कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. ड्रामा देख मौके पर पुलिस प्रशासन और सैकड़ो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय पत्रकारों ने साहस दिखाते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

श्योपुर: बॉलीबुड की सुपरहिट फिल्म शोले का वह मशहूर दृश्य शायद आपको आज भी याद होगा. जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की जिद करता है. श्योपुर जिले के विजयपुर में शनिवार दोपहर कुछ ऐसा ही देखने को मिला. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां युवक अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया.

पुलिस से नाराज होकर उठाया आत्मघाती कदम

विजयपुर निवासी धीरज खटीक शनिवार को पानी की टंकी पर चढ़कर जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि साहब मेरी पत्नी को वापस लाओ. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी थाने में थी, लेकिन थाना प्रभारी ने उसे पीछे के रास्ते से भगा दिया. इसी बात से नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की.

पत्नी को पीछे के रास्ते निकालने का आरोप

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया. घंटों तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. इस दौरान पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भर गया. हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी यह तो बिल्कुल शोले के वीरू वाला सीन लग रहा है. आखिर में विजयपुर के स्थानीय पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई और पानी की टंकी पर चढ़कर युवक को समझाया और सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतार लिया.

श्योपुर में शोले के वीरू जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग

युवक धीरज खटीक का आरोप है कि वह विजयपुर थाने में पति-पत्नी के विवाद को लेकर पहुंचा था. पंरतु पुलिस ने उसे बाहर दुकान पर भेज दिया और उसकी पत्नी को भगा दिया. युवक ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो विजयपुर थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जाए, जिससे पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है. थाना प्रभारी ने पत्नी को पीछे के रास्ते से भगा दिया है.

विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर ने युवक के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, "युवक और उसकी पत्नी के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पत्नी अपनी मर्जी से चली गई थी. पुलिस ने किसी को न तो भगाया है और न ही छिपाया है.

कुछ दिन पहले युवक एक मामले में जेल भी जा चुका है. पत्नी ने युवक के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया था. युवक बैंगलोर में मजदूरी करता है, उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध चल रहा था. वह उसी प्रेमी के साथ रहना चाहती है. इसमें पुलिस क्या कर सकती है."