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भक्ति में सिर झुका, लेकिन व्यवस्था ने शर्म से सिर नहीं झुकाया, कीचड़ में दंडवत करती महिलाएं

श्योपुर में मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में पसरा कीचड़, फिर भी दंडवत करके क्षेत्रपाल बाबा तक जा रहीं महिलाओं. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

Sheopur Women prostrating in mud
कीचड़ में दंडवत करती महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर: श्योपुर के जैनी से आस्था और बदहाल व्यवस्था की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है. जो शायद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी. एक तरफ भगवान के प्रति अटूट आस्था तो दूसरी तरफ मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में पसरा कीचड़. हालात ऐसे हैं कि बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंची महिला कीचड़ भरे रास्ते में ही दंडवत करती नजर आई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर प्रशासन के खिलाफ अब जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है.

क्षेत्रपाल बाबा जाने वाले रास्ते पर कीचड़

दरअसल, श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 35-40 किलोमीटर दूर जैनी गांव में स्थित क्षेत्रपाल बाबा जाने वाले रास्ते पर कीचड़ ने श्रद्धालुओं के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है. सावन और धार्मिक अवसरों पर क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं. लेकिन मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता इन दिनों कीचड़ से लथपथ है. बारिश में यह हालात हैं और बारिश के बाद तो और ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं. इस रास्ते पर पैदल चलना दूभर हो जाता है. खासकर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं इस बदहाल रस्ते के कारण परेशान हैं.

श्योपुर में मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में पसरा कीचड़ (ETV Bharat)

गांव के सरपंच ने क्या कहा?

जैनी गांव के सरपंच रामभरत मीणा ने बताया कि "हमने जैनी गांव के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण के लिए कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है. यह सड़क पंचायत ने नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई गई है. कलेक्टर ने संबंधित राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को निर्देश भी दिए थे. परंतु राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नाले पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

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इस संबंध में मानपुर तहसीलदार पीएस लकड़ा ने बताया कि "हमारे द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. आपके माध्यम से शिकायत मिली है. कलेक्टर मैडम और एसडीएम साहब ने अवगत कराया है. अब ग्रामीणों ने गोबर का कचरा और अतिक्रमण कर लिया है उसको हटाने की कार्रवाई जैसे ही पटवारियों की हड़ताल खत्म होगी तत्काल की जाएगी."

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