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जन्म से पहले ही बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का शिकार बच्चा, सोता रहा स्टाफ तड़पती रही प्रसूता

श्योपुर में रात के 2 बजे अस्पताल के बाहर तड़पती रही प्रसूता, गेट खटखटाते-खटखटाते टूट गया दरवाजे का शीशा, लेकिन कर्मचारियों की नहीं खुली नींद.

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अस्पताल के बाहर तड़पती रही प्रसूता (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: शनिवार की रात करीब 2 बजे गुड्डा प्रेमसर गांव निवासी आशीष वर्मा अपनी गर्भवती बहन निकिता को प्रसव पीड़ा होने पर गांधीनगर प्रेमसर उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि रात करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला.

गहरी नींद में सो रहे थे ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी

श्योपुर के गांधीनगर प्रेमसर उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. प्रेमसर गांव निवासी आशीष वर्मा का कहना है कि "प्रसव पीड़ी होने पर अपनी बहन को रात के 2 बजे अस्पतला लेकर पहुंचे. इस दौरान अंदर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे थे. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं आया. लगातार दरवाजा खटखटाने के दौरान गेट का शीशा तक टूट गया, लेकिन फिर भी तत्काल इलाज शुरू नहीं हुआ."

बाइक पर प्रसूता को ले जाना पड़ा जिला अस्पताल (ETV Bharat)

बाइक पर प्रसूता को ले जाना पड़ा जिला अस्पताल

आशीष वर्मा का आरोप है कि "काफी देर बाद जब हम श्योपुर जिला अस्पताल के लिए रवाना होने लगे, तो महिला कर्मचारी बाहर आई और सहयोग करने के बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी. इसी दौरान हमने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वहीं, प्रसूता को जिला अस्पताल श्योपुर ले जाने के लिए एंबुलेंस को कई बार कॉल किया, परंतु वह भी मौके पर नहीं पहुंची और कोई जवाब तक नहीं मिला. जिसके बाद बाइक पर 12 किलोमीटर दूर प्रसूता को जिला अस्पताल लाया. जहां बच्चे की डिलीवरी हुई."

जच्चा और बच्चा दोनों हैं स्वस्थ

श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिंह सिकरवार का कहना है कि "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल महिला की डिलीवरी जिला अस्पताल में ठीक तरह से हो गई है. जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं."

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा, "रात में स्वास्थ्य केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं होता. ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की जवाबदेही तय होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा केवल कागजों तक सीमित है. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हम विधानसभा में भी इस मामले को उठाएंगे. जब जनता को उपचार नहीं मिलेगा, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे."

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