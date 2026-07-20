पुलिस फोर्स के सामने 60 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ी महिला, 24 घंटे बाद भी नहीं उतरी
श्योपुर के वीरपुर में महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा. सरकारी जमीन खाली कराने के विरोध में टॉवर से कूदकर जान देने की धमकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 12:13 PM IST
श्योपुर : वीरपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीमें अपनी कार्रवाई शुरू कर पाती, इसी दौरान एक महिला BSNL के 60 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गई. टॉवर के टॉप पर महिला एंगल पकड़ कर बैठी हुई है. मौके पर अफसरों के साथ ही पुलिस की टीमें उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन महिला सोमवार दोपहर तक भी टॉवर पर चढ़ी रही.
महिला को टॉवर पर चढ़ते देखते रहे अफसर
शनिवार को प्रशासन ने वीरपुर तहसील कार्यालय के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए रूपरेखा तैयार कर मुनादी कराई थी. रविवार सुबह करीब 11 बजे विजयपुर के एसडीएम अभिषेक मिश्रा, डीएसपी पीएन गोयल 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन के अधिकारी अपनी कार्रवाई करने को लेकर बातचीत कर ही रहे थे कि इसी दौरान लीलधा गांव निवासी महिला मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. अफसरों ने महिला को टॉवर पर चढ़ता हुआ तो देख लिया, लेकिन जब तक वे सक्रिय होते, तब तक महिला टॉवर के शिखर पर पहुंच चुकी थी. महिला टॉवर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर चढ़कर बैठ गई.
24 घंटे से टॉवर के नीचे डटे परिजन व ग्रामीण
महिला को टॉवर पर चढ़े 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है. वह बिना भोजन के इस टॉवर पर बैठी हुई है. प्रशासन के अधिकारी महिला के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन महिला नीचे उतरने को तैयार नहीं है. महिला के परिजन और ग्रामीण पूरी रात टॉवर के नीचे डटे रहे. महिला का 10 वर्षीय बेटा भी मौके पर मौजूद है. वह पूरी रात अन्य ग्रामीण और परिजनों के साथ टॉवर के नीचे बैठ रहा और बार-बार ऊपर देखकर अपनी मां को आवाज लगता रहा. ग्रामीण भी लगातार उसे पुकारते रहे ताकि उसे नींद ना आ जाए और वह टॉवर से गिर न जाए.
ग्रामीणों का आरोप- जमीन का गलत सीमांकन
महिला के परिजनों का कहना है कि पूरा विवाद एक सर्वे नंबर का है. इसी नंबर में 3 लोगों के कुल 11 बीघा भूमि के पट्टे हैं. प्रशासन पहले उनकी जमीन का सीमांकन कर दे. जिस जमीन पर वे खेती कर रहे हैं, वह जल निगम की निकले तो वह वहां से हटा दिया जाए. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पट्टे वाली जमीन उस हिस्से में हो सकती है, जहां बाद में बस्ती बस गई. बरसों पहले गलत सीमांकन और राजस्व गड़बड़ी के कारण यह विवाद पैदा हुआ.
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प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिशें फेल
महिला के टॉवर पर चढ़ने के बाद अन्य कब्जाधारियों और ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद वे मान गए. इस बारे में वीरपुर थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल का कहना है "प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था. इससे पहले एक महिला टॉवर पर चढ़ गई. 24 घंटे हो गए हैं, महिला टॉवर पर बैठी हुई है. प्रशासन लगातार समझाइश दे रहा है. लेकिन वह नहीं मान रही है. ग्रामीण भी उसे समझा रहे हैं."