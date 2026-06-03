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श्योपुर में तूफान का तांडव, तेज रफ्तार हवा और पानी से दीवारें, पेड़ धराशाई, एक युवक की मौत

श्योपुर शहर सहित जिले के कई इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट ली तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई. तेज हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि घरों के बाहर रखा सामान हवा में उड़ता नजर आया. कई जगह टीनशेड उखड़ गए और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा. तूफान के दौरान सड़कें सुनसान हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

श्योपुर: तेज आंधी, तूफान और बारिश ने कुछ ही पलों में श्योपुर की तस्वीर बदल दी. 100 किमी से भी ज्यादा तेज चली हवाओं ने पूरे जिले में तबाही मचाई. शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई. बुधवार को यहां मौसम अचानक से बदल गया. तेज रफ्तार तूफान ने ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. कहीं पेड़ धराशाई हो गए, कहीं मकानों की दीवारें भरभराकर गिर गई. तो कहीं सड़कों पर तेजी से पानी बहता दिखा.

तेज रफ्तार हवा और पानी से पेड़ धराशाई (ETV Bharat)

कहीं गिरे पेड़ तो कहीं भरभराकर गिरीं दीवारें

श्योपुर के चंद्रपुरा गांव में तेज हवाओं के कारण एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरते ही हड़कंप मच गया. हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. श्योपुर के सलापुरा क्षेत्र में तूफान का रौद्र रूप देखने को मिला. तेज हवाओं की चपेट में आकर एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा. पेड़ गिरने के बाद रास्ता बंद हो गया और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पेड़ की चपेट में आने से युवक की मौत, मां बहन गंभीर घायल

श्योपुर शहर के दीनदयाल बस स्टैंड पर एक विशाल नीम का पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा. जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उस घटना में उसकी मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है. इसके अलावा श्योपुर के पीजी कॉलेज की बांउड्रीवाल भरभराकर गिर गई. यहां भी कोई जनहानि नही हुई. श्योपुर शहर में ही ललित मीणा के मकान का छज्जा गिरने से एक कार उसकी चपेट में आ गई. नागदा गांव में विशाल नीम का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा टल गया.

शहर के कई इलाकों में भरा पानी

बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी. शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई. सड़कों और दुकानों में पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश के बाद नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं. एक तरफ तेज हवाओं और बारिश में लोगों में भय माहौल पैदा किया.

श्योपुर के चंद्रपुरा गांव निवासी प्रहलाद नागर ने बताया कि "तेज तूफान के कारण मुन्नालाल नागर की निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई परन्तु कोई जनहानि नहीं हुई. बारिश और तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया और कई परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा."