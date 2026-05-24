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श्योपुर में तरबूज बना मौत की वजह! पिता की मौत के बाद पुत्र ने भी कोटा अस्पताल में तोड़ा दम

श्योपुर में पिता-पुत्र ने सीने में जलन होने पर खाया था तरबूज, 9 दिन के अंतराल में दोनों की मौत. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.

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श्योपुर में तरबूज बना पिता पुत्र की मौत की वजह (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: कुछ दिन पहले सीने में जलन होने पर पिता-पुत्र ने तरबूज खाया था, तो दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद 15 मई को पिता इंदर सिंह परिहार की मौत हो गई थी. अब 9 दिन बाद शनिवार को बेटे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है. पिता पुत्र दोनों पोल्ट्री फार्म में काम करते थे, इसके चलते पुलिस और स्वास्थ्य विभाग केमिकल एक्सपोजर नजरिये से भी जांच कर रही है.

तबीयत खराब होने के बाद पिता-पुत्र ने खाया था तरबूज

श्योपुर में 14 मई को पिता-पुत्र को सीने में जलन हो रही थी. उसके बाद दोनों ने रात गुजारने के बाद 15 मई की सुबह उठकर तरबूज खा लिया. तरबूज खाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उनकी तबियत ठीक हो जाएगी. परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत सुधरने की बजाए और बिगड़ती चली गई. इसके बाद परिजन पिता-पुत्र दोनों को श्योपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे.

हालत बिगड़ने के बाद पुत्र को किया गया था रेफर

पिता इंदर सिंह की हालत को देखते हुए वहां से तत्काल कोटा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था. लेकिन श्योपुर से महज 40 किलोमीटर दूर इटावा पहुंचने के बाद इंदर सिंह ने दम तोड़ दिया था. वहीं, इंदर सिंह परिहार के बेटे विनोद परिहार का उपचार कई दिनों तक जिला अस्पताल, श्योपुर में चलता रहा. इसके बाद शुक्रवार को उसकी भी गंभीर हालत को देखते कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उसने आखिरी सांस ली.

परिजन को सौंपा शव

इस मामले में पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि मृतक इंदर परिहार और उसका बेटा विनोद एक पॉल्ट्री फार्म में काम करते थे. सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने केमिकल एक्सपोजर नजरिये से भी जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतक विनोद परिहार के सैंपलों में H1N1 की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है. जिससे संक्रामक बीमारी से मौत होने की आशंका कम है.

विसरा जांच से पता लग सकती है मौत की असली वजह

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर का कहना है कि "पिता इंदर परिहार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है. अब मृतक इंदर सिंह परिहार और उसके बेटे विनोद परिहार का विसरा, सोमवार को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा. डॉक्टरों से बातचीत के दौरान मेडिकल ओपिनियन में मौत के असली कारणों का पता लग सकेगा कि आखिर दोनों की मौत तरबूज में मौजूद जहरीले तत्व से हुई है या फिर पॉल्ट्री फार्म में किसी जहरीले केमिकल के सम्पर्क में आने से हुई है."

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