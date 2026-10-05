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श्योपुर का बुढ़ेरा गांव प्यासा, नल से जल हुआ गुम तो महिलाओं ने शुरु की कुएं की तलाश

श्योपुर: सरकारी योजनाओं का मकसद ग्रामीणों के घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, लेकिन श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 195 किलोमीटर दूर बुढ़ेरा गांव में नल जल योजना की जमीनी तस्वीर ग्रामीणों की परेशानी बयां कर रही है. ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 महीने से गांव के नलों में पानी नहीं आ रहा है. ऐसे में महिलाओं को घर का चूल्हा-चौका छोड़कर कई किमी दूर जाना पड़ रहा है और सिर पर पानी ढोकर घर लौटना पड़ रहा है.

नल जल योजना का उद्देशय ग्रामीणों की पानी की समस्या खत्म करना है, लेकिन ग्रामीणों के दावों ने योजना की संचालन और नागरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ योजनाओं के जरिए गांवों तक नल से पाने पहुंचाने की बात होती है. वहीं, दूसरी तरफ बुढ़ेरा की महिलाएं आज भी कुएं से सिर पर पानी ढोने को मजबूर हैं.

श्योपुर में नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप (ETV Bharat)

कागजी दावों की पोल खोलती जमीनी हकीकत

एक तरफ प्रशासन ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचानें का दावा कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ श्योपुर जिले के बुढ़ेरा गांव में ग्रामीण आज भी कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं. सरकार की मंशा साफ है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन ग्रामीणों ने नल जल योजना की हकीकत को उलट साबित कर दिया है.

नल जल योजना है या मजाक

श्योपुर के बुढ़ेरा गांव में करीब तीन महीने से नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीण परेशान हैं.महिलाएं रोजाना कुएं से पानी भरकर सिर पर ढोकर घर लाने मजबूर हैं. बादामी बाई, रामवती और सुनीता ने बताया, '' गांव में लंबे समय से नल नहीं आए और पानी की कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है.'' ग्रामीण रामअवतार आदिवासी ने भी दो-तीन महीने से ऐसी ही स्थिति होने की बात कही.

श्योपुर में कई महीनों से नल जल योजना ठप (ETV Bharat)

मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित

स्थानीय निवासी बादामी बाई ने बताया, " कुएं पर पानी लेने जा रही हूं. 3 महीने से नल में जल नहीं आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को गुएं से पानी लाना पड़ रहा है." वहीं एक अन्य महिला रामवती ने बताया, "3 महीने से हमारे गांव में नल से जल नहीं आ रहा है. पानी का कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."

स्थनीय महिला सरपंच शंकुतला धाकड़ के पति नरेश यादव ने बताया, "हमने इस मामले को लेकर अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की है. ट्रांसफार्मर भी फुंका होने की वजह से गांव में नल नहीं आ रहे है. सचिव हमारा फोन नहीं उठाते है. 20 बार कॉल करने पर एक बार फोन उठाते है."