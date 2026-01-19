ETV Bharat / state

श्योपुर में घर-घर सीवेजयुक्त पानी सप्लाई, फिर भी PHE का दावा- सारी रिपोर्ट OK

श्योपुर शहर में भी कई जगहों पर पेयजल पाइपलाइनों में लीकेज. सीवेज की गंदगी पाइपलाइनों में बेधड़क मिल रही.

श्योपुर में घर-घर सीवेजयुक्त पानी सप्लाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 1:49 PM IST

श्योपुर : शहर के कई वार्डों में पाइपलाइन लीकेज है. कई जगहों पर पाइपलाइन सीवेज के बगल से और सीवेज से ही गुजर रही है. ऐसे में घरों में गंदा पेयजल सप्लाई हो रहा है. इस बारे में शहरवासियों ने कई बार नगर पालिका में शिकायतें की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. ईटीवी भारत संवादताता ने जब ग्राउंड पर जाकर हकीकत देखी तो हैरान करने वाले दृष्य मिले.

कई जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज

श्योपुर शहर के अधिकांश वार्डों में पाइपलाइन फूटी पड़ी हैं. इससे पाइप लाइन में नालियों का गंदा और बदबूदार पानी मिलकर घरों में पहुंच रहा है. लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं. शहर के वार्ड क्रमांक 17 कुम्हार मोहल्ला के निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया "हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है. इतनी बदबू आती है कि उससे हाथ भी नहीं धो सकते तो पीना तो दूर की बात है. नगर पालिका में शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. सफाई भी समय पर नहीं हो रही."

श्योपुर में कई जगहों पर पाइपलाइनों में लीकेज, सीवेज भी मिक्स (ETV BHARAT)

नलों से लगातार गंदा पानी

श्योपुर के वार्ड 17 कुम्हार मोहल्ला निवासी शंकरलाल सुमन ने बताया "हालात तो बहुत खराब हैं. गंदा पानी नलों में आ रहा है. नालियों में लाइन बिछी है, वह भी टूटी हुई. नलों में बेकार गंदा दूषित पानी आता है. कई लोग बीमार होते हैं. पेटदर्द, उल्टी-दस्त हो रहे हैं." वार्ड नंबर 15 निवासी अशोक शर्मा ने बताया "यहां पर बहुत बेकार हालात हैं."

"कम से कम कम से कम 8-10 साल हो गए यही देखते-देखते. घर के सामने ये गड्ढा कई साल से ऐसे ही है. नगर पालिका की टीम आई कई बार उन्होंने खुदाई की लेकिन फॉल्ट नहीं मिला. गड्ढे का पानी दिनभर बहता है. गंदा दूषित पानी घरों में आ रहा है. कई जगहों पर लाइन टूटी पड़ी हुई है."

श्योपुर में कई जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज, लोगों ने बताईं समस्याएं (ETV BHARAT)

नगरपालिका प्रशासन पर आरोप

वार्ड 15 के पार्षद महावीर सुमन ने बताया "मैंने कई बार सीएमओ, जल शाखा के अधिकारी सखावत से शिकायत की. उन्होंने संबंधित लोगों को निर्देश भी दिए लेकिन हालात जस के तस हैं. लाइनें फूटी पड़ी हुई हैं. वार्ड नंबर 15 में गंदा पानी जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं. नगर पालिका प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है."

सीवेज का पानी पेयजल पाइपलाइन में

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता ने बताया "श्योपुर नगर पालिका क्षेत्र के 15 वार्डों में लाइन लीकेज है. तमाम जगहों पर पानी बह रहा है और जब लाइन बंद हो जाती है, वह बहता हुआ गंदा पानी वापस लाइन में चला जाता है. वह मिक्स होकर घरों में सप्लाई हो रहा है. तमाम चैंबर फूट पड़े हैं."

"चैंबरों में गंदा पानी पेयजल लाइन में जा रहा है. वह पानी घरों में सप्लाई हो रहा है. इस कारण जिला अस्पताल में मरीजों की लगी रहती है. मरीज को अभी समझ में नहीं आ रहा यह गंदे पानी दूषित पानी पीने बीमारी हुई है."

जिला प्रशासन का दावा-पानी के सारे सैंपल ओके

नगर पालिका के इंजीनियर पवन गर्ग का कहना है "किट के माध्यम से जांच कर लेंगे. पहले भी लीकेज की शिकायत आई थीं तो वह भी हमने ठीक करवा दी. अगर अभी भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो हम गंभीरता से मामले को देख रहे है."

डिप्टी कलेक्टर डूडा प्रभारी विजय शाक्य का कहना है "पीएचई विभाग ने 115 सैंपल लिए हैं. उन्होंने ओके रिपोर्ट दी है. जलावर्धन योजना 2026 में कंप्लीट हो जाएगी, तब तक बोरिंग से ही पानी की सप्लाई होगी. अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह आवेदन देकर हर मंगलवार को जनसुनवाई कैंप भी लगाएंगे."

