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श्योपुर की चमत्कारी बावड़ी का महाभारत काल से कनेक्शन, हजारों साल से नहीं सूखा पानी

स्थानीय लोगों का दावा है कि यह बावड़ी आज भी पानी से भरी रहती है और उसका पानी कभी नहीं सूखता है. घने जंगलों और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित यह बावड़ी केवल एक जलस्त्रोत नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी और अल्प बारिश के दौरान आसपास के इलाके में सूखा पड़ जाता है, लेकिन बावड़ी का जलस्तर कभी कम नहीं होता है. जिसके चलते आस-पास के लोगों में काफी इसका महत्व है.

श्योपुर: जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा भीमलत गांव आज भी अपनी एक अनोखी मान्यता और प्राचीन बावड़ी के कारण लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. ग्रामीणों का दावा है कि महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे. जब माता कुंती को प्यास लगी और आसपास कहीं पानी नहीं मिला तो महाबली भीम ने धरती पर लात मारी जिससे जलधारा फूट पड़ी.

श्योपुर की चमत्कारी बावड़ी (ETV Bharat)

पीढ़ियों से सुनाई जा रही है भीम की कथा

भीमलत गांव निवासी पप्पू आदिवासी बताते हैं कि गांव का नाम भी महाबली भीम के नाम पर रखा गया है. पूर्वजों से यह बात सुनते आए हैं कि वनवास के दौरान भीम यहां पहुंचे थे, इस दौरान वह मां कुंती की प्यास बुझाने के लिए धरती में लात (प्रहार) मारी थी. जिससे वहां पानी निकल आया है और बाद में बावड़ी का रूप धारण कर लिया है. कई पीढ़ियां गुजर गई, ग्रामीण इसी बावड़ी का पानी पीते आए हैं. उनके दादा-परदादा भी इसी बावड़ी पर निर्भर थे और आज भी गांव के लोग इसका उपयोग करते है.

श्योपुर में महाभारत काल का बावड़ी (ETV Bharat)

80 वर्षीय बुजुर्ग ने नहीं देखा कभी सूखता पानी

गांव के 80 वर्षीय मोहरपाल आदिवासी बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बावड़ी को कभी सूखते नहीं देखा. गांव में कई बार पानी का संकट खड़ा हुआ, लेकिन इस बावड़ी में हमेशा पानी मौजूद रहा है. उनके पिता, दादा और पूर्व की पीढ़ी द्वारा भी यही बताया गया है कि भीम ने अपनी मां की प्यास बुझाने के लिए धरती पर लात मारी थी और तभी यहां से पानी निकला था.

महाभारत काल में बनवास के दौरान श्योपुर में माता कुंती को लगी प्यास (ETV Bharat)

ग्रामीणों की अटूट आस्था

वहीं एक अन्य स्थानीय ग्रामीण लोहरेक्या आदिवासी ने बताया कि यह स्थान गांव की आस्था का केंद्र है. आज भी लोग इस बावड़ी के जल को चमत्कारी मानते हैं. गांव में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन इस बावड़ी का पानी कभी नहीं खत्म होता है.

इतिहासकार ने बताई लोक मान्यता

इतिहासकार कैलाश पाराशर ने बताया, "भीमलत श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र का अत्यंत प्राचीन गांव है. स्थानीय परंपराओं और जनश्रुतियों में यह कथा लंबे समय से प्रचलित है कि बनवास के दौरान पांडव क्षेत्र से गुजरे थे. जब माता कुंती को प्यास लगी और आसपास पानी नहीं मिला, तो अखिर में भीम ने धरती पर लात मार कर पानी निकाला था. आज भी उस स्थान पर प्राचीन बावड़ी मौजूद है. बावड़ी के आसपास पुराने गांव के अवशेष भी दिखाई देते हैं. जबकि वर्तमान गांव कुछ दूरी पर बस चुका है और यहां सिर्फ आदिवासी समुदाय निवास करता है."