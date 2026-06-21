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श्योपुर के 25 गांव उजड़े, लेकिन नहीं आए शेर, कूनो से उठी दहाड़

श्योपुर में विस्थापित ग्रामीणों ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, शेरों को बसाने के लिए छोड़ी थी जमीन, नहीं आए शेर, राष्ट्रपति से न्याय की गुहार.

SHEOPUR TRIBALS MEMORANDUM
श्योपुर के 25 गांव उजड़े (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:37 PM IST

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श्योपुर: कूनो की धरती पर फिर शेरों का मुद्दा गूंजने लगा है. शेरों के बसाने को लेकर श्योपुर जिले के 25 गांव उजड़ गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए, लेकिन जिस एशियाई शेर के नाम पर लोगों ने अपनी जमीन और घर छोड़े, वह आजतक कूनो नेशनल पार्क में नहीं पहुंचे. रविवार को कूनो संघर्ष समिति ने श्योपुर शहर के गांधी पार्क पर सत्याग्रह कर कोतवाली थाने पर पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और सवाल पूछा है. जब चीते आ सकते हैं तो शेर क्यों नहीं. विस्थापितों का प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है, जब राष्ट्रपति श्योपुर पहुंच रही हैं.

कूनो में शेरों को बसाने आदिवासियों ने छोड़ी जमीन

दरअसल, श्योपुर जिले की कूनो संघर्ष समिति ने एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है. समिति के सदस्यों का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क को एशियाई शेरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 से 2002 तक 25 गांवों का विस्थापन किया गया था. हजारों ग्रामीणों ने अपने पुस्तैनी घर और जमीन छोड़ी, लेकिन दो दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शेर कूनो नेशनल पार्क में नहीं पहुंचे. समिति ने ज्ञापन में बताया कि कूनो नेशनल पार्क शेरों के लिए पर्याप्त जंगल पानी और शिकार प्रजातियां मौजूद है. विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद गुजरात के गिर अभ्यारण्य से शेरों को स्कूलों नेशनल पार्क लाने की प्रक्रिया लगातार टलती रही है.

श्योपुर में विस्थापितों की मांग (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने खाली किए थे 25 गांव

कूनो संघर्ष समिति संयोजक एवं कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि "सरकारों की उदासीनता के कारण कूनो की मूल परिकल्पना अधूरी रह गई. 1993-94 में कूनो अभ्यारण्य बना था. वर्ष 1994 में गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार देहरादून वन्य जीव संस्थान उसकी सहमति के बाद यह तय हुआ था कि गुजरात के शेर दूसरे घर के रूप में श्योपुर में बसाए जाएंगे. 25 गांव आदिवासियों ने शेरों के लिए खाली कर दिए.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
कूनो संघर्ष समिति (ETV Bharat)

आज तक कूनो में नहीं आए शेर

उस वक्त सभी ने सोचा कि श्योपुर का पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और श्योपुर का विकास होगा. जिसे लेकर आदिवासियों ने अपने गांव छोड़ दिए. 150 करोड़ रुपए उसमें खर्च भी हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गुजरात सरकार को शेर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देने होंगे, क्योंकि शेरों को बचाना है, किसी भी तरह कूनो में शेरों की शिफ्टिंग जरूरी है, लेकिन यहां शेर तो बसाए नहीं गए. आदिवासियों की जमीन भी चली गई."

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