श्योपुर के बरौली सरपंच व सचिव की सबूतों के साथ शिकायत, ग्रामीणों ने दी चेतावनी
श्योपुर के बरौली के ग्रामीणों में आक्रोश है. सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों को देने का आरोप. कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ से शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 10:43 AM IST
श्योपुर : श्योपुर के बरौली गांव के कई लोगों ने सरपंच और सचिव की मनमानी की शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में की. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी नौकरी वालों राशन दिया जा रहा है. आवास योजना में भी मनमानी क जा रही है. ग्रामीणों ने जिला पंचायत कार्यालय में भी पहुंचकर कई सबूत पेश कर सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए.
सरपंच व सचिव की सबूतों के साथ शिकायत
ग्रामीणों ने बरौली ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव द्वारा किए गए गलत कामों की सूची बनाकर सबूतों सहित कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ कौ सौंपी. ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है "अगर जिला प्रशासन सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करेगा तो वे लोग इसकी शिकायत भोपाल जाकर करेंगे. सरपंच व सचिव ने पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ न देते हुए अपने चाहने वाले और अपात्रों को लाभ दिया."
जांच की जाए तो घोटाले होंगे उजागर
श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बरौली के ग्रामीण ने जिला पंचायत सीईओ से कहा "संपन्न लोगों को राशन योजना, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. अगर सभी मामलों की जांच की जाए तो घोटाले सामने आ जाएंगे."
ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले वह जनपद के दफ्तरों में शिकायतें कर चुके हैं लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की.
कलेक्टर बोले- शिकायती आवेदन पर जांच के निर्देश
इस संबंध में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया "ग्रामीणों ने आवेदन दिया है. उसकी जांच करवाकर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अगर सरपंच और सचिव ने अपात्र लोगों को लाभ दिया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी." वहीं, जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद का कहना है "शिकायत की जांच की जा रही है. आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं."