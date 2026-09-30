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श्योपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला, वर्दी फाड़ी, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़

श्योपुर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला. पिस्टल से फायरिंग कर जान बचाकर भागे कर्मचारी. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

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अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 7:34 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से लगी वन भूमि पर दोबारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर विरोध जताया. इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की. हमले किए जाने का यह मामला मंगलवार को कूनो वन्य प्राणी वन मंडल की अगरा रेंज के खड़ेरा गांव का है.

अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला

डीएफओ आर थिरुकुरल ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया, "वन विभाग की टीम पर हमले और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की सूचना मिली है. मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मगरदेह थाने में आवेदन दिया गया है."

उन्होंने बताया, "वन विभाग की टीम प्रकरण क्रमांक 31709/21 और 31709/22 में कार्रवाई करने खड़ेरा गांव पहुंची थी. मौके पर वन भूमि पर दोबारा बुवाई किए जाने की सूचना थी. टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त करने का प्रयास किया, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया.

पिस्टल से फायरिंग कर जान बचाकर भागे कर्मचारी (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम के अनुसार रामबरन, भूरा, कान्हा, शिवराम पुत्र मेहरवान गुर्जर और देवेंद्र पुत्र रामजी गुर्जर सहित अन्य लोगों ने टीम को घेर लिया और हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी वन विभाग की टीम ने बुधवार को मीडिया को शेयर किया है. जिसमें ग्रामीण लाठी डंडे और पत्थर और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. हमले के दौरान 2 सरकारी वाहनों को भी निशाना बनाया गया."

वनरक्षक की फाड़ी वर्दी, गोली चलाने के बाद वन अमला भागा

वन भूमि पर दोबारा अतिक्रमण की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठियों के साथ पत्थरों से हमला कर दिया. वन विभाग की टीम के अनुसार कार्रवाई के दौरान महिला वनरक्षक सहित 4 कर्मियों के साथ मारपीट की गई. एक वनरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी गई. स्थिति बिगड़ने पर टीम के साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई, उसके बाद भीड़ पीछे हटी और वन अमला मौके से निकल कर जान बचाकर भागा.

मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

मगरदा थाना प्रभारी ध्रुव सिंह तोमर ने बताया, "वन विभाग की टीम के कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. वनकर्मियों ने मारपीट का वीडियो भी पुलिस को दिया है. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है."

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