विजयपुर विधायक की याचिका पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने किया था निर्वाचन शून्य
श्योपुर की विजयपुर विधानसभा से विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले में 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई. ग्वालियर हाईकोर्ट ने किया था निर्वाचन शून्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:28 PM IST
श्योपुर: विजयपुर विधायक की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है. विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा. मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस मामले में सुनवाई करेंगे.
बीते 9 मार्च को ग्वालियर हाईकोर्ट में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के मामले में विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य करने के बाद 15 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दिया था. 24 मार्च को 15 दिनों की समय सीमा भी पूरी हो जाएगी. ऐसे में 19 मार्च को होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है.
मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन कर दिया था रद्द
बीते 9 मार्च को ग्वालियर बेंच के जस्टिस जी.एस.अहलूवालिया ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने पाया कि विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने वर्ष 2024 के उपचुनाव नामांकन में केवल 4 अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी थी. जबकि उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज थे. 2 आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाना चुनावी नियमों का उल्लंघन हाईकोर्ट ने माना था. याचिकाकर्ता रामनिवास रावत जो कि दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे. हाईकोर्ट ने विजयपुर का नया विधायक घोषित करने का आदेश भी जारी किया था.
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हाईकोर्ट ने दिया था 15 दिन का समय
इस निर्णय के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में ही एक आवेदन देकर अपील करने के लिए समय की मांग की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुकेश मल्होत्रा के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए केवल 15 दिन का समय है.
इसका सीधा मतलब यही है कि अगले 15 दिनों तक रामनिवास रावत को विधायक के रूप में शपथ नहीं दिलाई जा सकती. मुकेश मल्होत्रा को अपनी विधायकी बचाने के लिए 24 मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना अनिवार्य है. इसके बाद मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.