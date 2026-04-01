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LPG का डिलेवरी कोड आने के बाद एजेंसी व गोदाम के बीच परिक्रमा, नहीं मिला सिलेंडर

श्योपुर के विजयपुर में रसोई गैस लेने के लिए लोगों की दिनचर्या बिगड़ी. लोग एक सप्ताह से काट रहे चक्कर. फिर भी खाली हाथ.

SHEOPUR VIJAYPUR LPG CRISIS
रसोई गैस के उपभोक्ता कड़ी धूप में लगे लाइन में (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : विजयपुर क्षेत्र में रसोई गैस का भारी संकट. एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह चरमरा गई है. गैस एजेंसी पर अव्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालत ये हैं कि रोजाना सैकड़ों लोग सुबह से लाइन में लगते हैं, लेकिन शाम तक सिलेंडर नहीं मिल पाता. लोगों को निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है. गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं.

गैस नहीं मिलने से रसोई का सिस्टम बिगड़ा

ऑनलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को भी समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है. इससे लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. उपभोक्ताओं को एजेंसी से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित गोदाम भेजा जा रहा है. वहां भी घंटों लाइन में लगने के बाद सिलेंडर मिलना तय नहीं है. महिलाओं का कहना है कि गैस की समय पर उपलब्धता न होने से रसोई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है. कई परिवारों को मजबूरन लकड़ी और अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है.

श्योपुर के विजयपुर में रसोई गैस लेने के लिए लगी लाइन (ETV Bharat)

डिलेवरी कोड आने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला

उपभोक्ता श्लोक रावत ने बताया "सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं. DAC यानी डिलेवरी कोड है, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है. एक टोकन पर 5 लोग सिलेंडर लेकर जा रहे हैं. ब्लैक में भी सिलेंडर बिक रहा हैं. टोकन नहीं था तो मुझे भगा दिया गया." बरां गांव निवासी मोनू शाक्य ने बताया "मैंने 17 मार्च को बुकिंग कराई थी. उसके बाद भी आज तक सिलेंडर नहीं मिला है. कोई सुनवाई नहीं की जा रही है."

उपभोक्ता एक सप्ताह से काट रहे चक्कर

इकलौद गांव निवासी रामविलास धाकड़ ने बताया "3 बजे से सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं." भूप सिंह ने बताया "5 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कराई थी. उसके बाद भी मेरा नंबर नहीं आ रहा है. रात्रि के 3 से लाइन में लगा हुआ हूं." विजयपुर निवासी अनिल कुमार कौशिक ने बताया "मैं सुबह 9 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं. 60 वर्ष की मेरी उम्र है और मेरा स्वास्थ्य भी खराब है. घर में एक भी सिलेंडर नहीं है." विजयपुर निवासी दिनेश कुमार बंसल ने बताया "मैं 3 बजे का सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ हूं. 37 नंबर है मेरा और मेरे पीछे जो लाइन में लगे थे, वे टोकन वाली लाइन में लगकर सिलेंडर लेकर चले गए."

गैस एजेंसी संचालक बोला- हम भी परेशान हैं, क्या करें

बैजनाथ कुशवाह ने बताया "3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं. बहुत परेशान हो रहे हैं. (DAC) यानी डिलेवरी कोड से भी सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है. गैस एजेंसी संचालक मनमानी कर रहा है." वहीं, गैस एजेंसी संचालक उदय भान सिंह जाटव ने बताया "गाड़ी आने वाली है. हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही है और लोगों की जल्दी-जल्दी समस्या का हल करेंगे. हमें भी अच्छा नहीं लगता कि यहां पर जनता परेशान हो रही है."

Last Updated : April 1, 2026 at 3:59 PM IST

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