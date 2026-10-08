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विजयपुर विधानसभा उपचुनाव पर अंतिम फैसला, बीजेपी व कांग्रेस की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

विजयपुर विधानसभा उपचुनाव पर अंतिम फैसला ( ETV BHARAT )

श्योपुर : विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी. इसके बाद पराजित बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने कांग्रेस के विजेता प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा पर आपराधिक मामला छुपाने का तर्क देकर ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका लगाई. हाई कोर्ट ने निर्वाचन शून्य करते हुए बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया लेकिन रावत की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया. अब इसी मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है.

आपराधिक जानकारी छुपाने का मामला