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बच्चे हैं, भेड़ बकरी नहीं, 10 की क्षमता वाले वाहन में ठूंस दिए 25 मासूम

श्योपुर : विजयपुर में स्कूल संचालकों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. यहां स्कूल वाहनों में क्षमता से ढाई गुना अधिक बच्चों को ठूंस ठूंसकर ले जाया जा रहा है. जिन वैनों में महज 9 से 10 बच्चों को बिठाने की अनुमति है. उनमें भेड़-बकिरयों की तरह 25-26 बच्चों को भरकर स्कूल लाया और छोड़ा जा रहा है. यह न केवल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है बल्कि स्कूल वाहन संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा नियमों की भी खुली अवहेलना है. विजयपुर में शुक्रवार को GVN एकेडमी स्कूल की निजी वैन की बस का वीडियो सामने आने के बाद निजी स्कूल संचालकों के संचालन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सड़क पर दौड़ रहे ओवरलोड स्कूल वाहन

जून की पहली तारीख से स्कूल खुले चुकें हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया. हर दिन मासूम बच्चों की जांच जोखिम में डालकर स्कूल वाहन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं. स्कूल वाहनों के लिए तय सुरक्षा मानकों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद विजयपुर में कई वाहन ओवरलोड होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं. सीटों पर बच्चों को ठूंस कर बिठाया जा रहा है. यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सामने आया एक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है. जबकि कई बच्चे एक दूसरे की गोद में बैठकर सफर करने को मजबूर है. ऐसे में अचानक ब्रेक लगे या दुर्घटना होने पर गंभीर जनहानी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.