बच्चे हैं, भेड़ बकरी नहीं, 10 की क्षमता वाले वाहन में ठूंस दिए 25 मासूम
श्योपुर में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़, वाहन क्षमता से ढाई गुना तक भरे जा रहे स्कूली बच्चे, हादसे का इंतजार?
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 2:27 PM IST
श्योपुर : विजयपुर में स्कूल संचालकों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. यहां स्कूल वाहनों में क्षमता से ढाई गुना अधिक बच्चों को ठूंस ठूंसकर ले जाया जा रहा है. जिन वैनों में महज 9 से 10 बच्चों को बिठाने की अनुमति है. उनमें भेड़-बकिरयों की तरह 25-26 बच्चों को भरकर स्कूल लाया और छोड़ा जा रहा है. यह न केवल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है बल्कि स्कूल वाहन संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा नियमों की भी खुली अवहेलना है. विजयपुर में शुक्रवार को GVN एकेडमी स्कूल की निजी वैन की बस का वीडियो सामने आने के बाद निजी स्कूल संचालकों के संचालन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
सड़क पर दौड़ रहे ओवरलोड स्कूल वाहन
जून की पहली तारीख से स्कूल खुले चुकें हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया. हर दिन मासूम बच्चों की जांच जोखिम में डालकर स्कूल वाहन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं. स्कूल वाहनों के लिए तय सुरक्षा मानकों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद विजयपुर में कई वाहन ओवरलोड होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं. सीटों पर बच्चों को ठूंस कर बिठाया जा रहा है. यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सामने आया एक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है. जबकि कई बच्चे एक दूसरे की गोद में बैठकर सफर करने को मजबूर है. ऐसे में अचानक ब्रेक लगे या दुर्घटना होने पर गंभीर जनहानी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
जिला परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग पर सवाल
इस पूरे मामले ने जिला परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ ऐसा ही वीडियो विजयपुर क्षेत्र का है. आरोप हैं कि यहां GVN एकेडमी स्कूल की निजी गाड़ी बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस-ठूंस कर भरी गई. और जब गाड़ी स्कूल से क्षेत्र में बच्चों को छोड़ने पहुंची तो एक अभिभावक ने इस घटना का वीडियो बना लिया. आरोप हैं कि स्कूल गाड़ी से जब बच्चे निकाले गए तो उसमें कुल 25 बच्चे निकले और ड्राइवर की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो संख्य 26 हो जाती है.
परिवहन विभाग की कब खुलेगी नींद?
विधायक प्रतिनिधि सिराज दाउदी ने बताया, '' जिले में बच्चों की जान के साथ निजी स्कूल संचालक खिलवाड़ कर रहे हैं. कई बार शिकायत के बावजूद परिवहन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. हमने कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की बात भी कहीं परंतु जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. जिला शिक्षा अधिकारी भी इस मामले में गंभीरता से ध्यान दें जिससे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो.''
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विजयपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक (बीआरसीसी) उमाकांत वशिष्ठ ने बताया, '' स्कूल बस के ड्राइवरों से इस संबंध में चर्चा हुई है. बस चालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि बच्चों की संख्या अधिक है.तो दो शिफ्ट में बच्चों को लाया-ले जाया जाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी.