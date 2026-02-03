ETV Bharat / state

श्योपुर में AI से बनाया युवती का अश्लील वीडियो, सोशल मीडिया पर किया सर्कुलेट, आरोपी की तलाश जारी

श्योपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दुरुपयोग कर आरोपी ने युवती का बनाया अश्लील वीडियो. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद मचा बवाल.

SHEOPUR AI GENERATED OBSCENE VIDEO
श्योपुर में AI से युवती का बनाया अश्लील वीडियो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक युवती का अश्लील वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

AI से युवती की बनाई अश्लील वीडियो

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती को इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. मामले का पता चलते ही वह कोतवाली थाने पहुंची और लिखित आवेदन देकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता ने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी अश्लील वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई ऐप) के माध्यम से बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है. युवती ने पुलिस से अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

आरोपी द्वारा युवती का अश्लील वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था. वीडियो बना लिया तो फिर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने का मकसद क्या था. इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. वीडियो सर्कुलेट होने के बाद लोग में काफी गुस्सा और आक्रोश है. रहवासियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही लोग महिला सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया, "पीड़िता युवती ने थाने में पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया है. जिसमें उसने बताया है कि उसका अश्लील वीडियो AI एप से बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है. मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है. जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

TAGGED:

AI MISUSE CASE
SHEOPUR OBSCENE VIDEO CIRCULATE
YOUNG WOMAN FAKE VIDEO
SHEOPUR NEWS
AI GENERATED OBSCENE VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.