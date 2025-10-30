फसल चौपट होते देख श्योपुर में किसान ने खेत में दी जान, चक्काजाम से प्रशासन के होश उड़े
श्योपुर में किसान की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम किया. कलेक्टर ने तुरंत 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी.
श्योपुर : इस साल मध्य प्रदेश में पहले बारिश के मौसम में किसानों की फसलें चौपट हुईं. अब बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बरपा रही है. फसलों को हुए नुकसान से किसान बेहाल हैं. मक्का, धान, सरसों, मूंगफली की फसलें चौपट हो गई हैं. बारिश की वजह से खेतों में खड़ी पकी धान का नुकसान देख श्योपुर का एक किसान सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका. किसान ने खेत में ही अपनी जान दे दी.
9 बीघा फसल बर्बाद देख किसान सदमे में
मामला श्योपुर के सिरसौद गांव का है. किसान कैलाश मीणा ने अपने 9 बीघा खेत में धान की फसल लगायी थी. दिन-रात मेहनत की, फसल पककर तैयार हो गई लेकिन सोमवार से शुरू हुई बारिश ने चिंता बढ़ा दी. 3 दिन चली बारिश के बाद किसान कैलाश खेत पर पहुंचा. खेतों में पानी भरने से धान की फसल सड़ गई थी. इससे आहत होकर उसने अपनी जान दे दी. कैलाश के भाई रामशरण ने बताया "बुधवार को वह खेत पर गए थे. लेकिन वापस नहीं आए. जब परिजनों ने जाकर देखा तो कैलाश का शव खेत में पड़ा था."
किसान का शव रखकर चक्काजाम
शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की जानकारी श्योपुर कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद मृतक किसान के परिजन शव लेकर गांव वापस पहुंचे तो मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया. रात करीब 10 बजे श्योपुर कलेक्टर और एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दो लाख रुपये रेडक्रॉस की तरफ़ से सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी. साथ ही 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया.
बेटी को नौकरी की घोषणा की
कलेक्टर ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की बात कही. इससे परिवार का भरण पोषण हो सके. बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरन्द्र सिंह जाट ने ये जानकारी दी. अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने धरना देर रात खत्म किया. गुरुवार को गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया.