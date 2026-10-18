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ग्वालियर हादसे ने उजाड़ा श्योपुर का परिवार, 2 लोगों के शव पहुंचते ही बिलख पड़ा पूरा गांव

ग्वालियर हादसे ने उजाड़ा श्योपुर का परिवार ( ETV Bharat )

श्योपुर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने कई घर उजाड़ दिए. वहीं इस हादसे ने श्योपुर के सहसराम गांव के एक ही परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. दुर्घटना में जान गंवाने वाले 45 वर्षीय महेश शर्मा और 15 वर्षीय शौर्य शर्मा का शव रविवार दोपहर जैसे ही गांव पहुंचा तो शोक का माहौल छा गया. मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. हादसे में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं. ग्वालियर में धान से लदे ट्रक के अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं को कुचलने की घटना में कुल 15 लोगों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

सहसराम गांव में पसरा मातम, शव पहुंचने पर बिलख उठे परिजन