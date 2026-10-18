ग्वालियर हादसे ने उजाड़ा श्योपुर का परिवार, 2 लोगों के शव पहुंचते ही बिलख पड़ा पूरा गांव
ग्वालियर शीतला माता मंदिर के पास हुए हादसे में श्योपुर के दो लोगों की मौत, शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. श्योपुर से धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:17 PM IST
श्योपुर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने कई घर उजाड़ दिए. वहीं इस हादसे ने श्योपुर के सहसराम गांव के एक ही परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. दुर्घटना में जान गंवाने वाले 45 वर्षीय महेश शर्मा और 15 वर्षीय शौर्य शर्मा का शव रविवार दोपहर जैसे ही गांव पहुंचा तो शोक का माहौल छा गया. मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. हादसे में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं. ग्वालियर में धान से लदे ट्रक के अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं को कुचलने की घटना में कुल 15 लोगों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.
सहसराम गांव में पसरा मातम, शव पहुंचने पर बिलख उठे परिजन
ग्वालियर से महेश शर्मा और शौर्य के शव सहसराम गांव पहुंचने के बाद परिवार में मातम छा गया. अपनों को खोने का दर्द परिजनों के आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा है. गांव के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. मृतक महेश शर्मा उम्र 45 साल निवासी सहसराम गांव में खेती किसानी का काम देखते थे. वह ग्वालियर में रह रहे अपने छोटे भाई संजय शर्मा से मिलने और वहां बन रहे निर्माणाधीन मकान को देखने पहुंचे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई से मिलने का यह सफर परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगा.
माता के दर्शन करने पहुंचा था परिवार
श्योपुर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने कई घर उजाड़ दिए. वहीं इस हादसे ने श्योपुर के सहसराम गांव के एक ही परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. दुर्घटना में जान गंवाने वाले 45 वर्षीय महेश शर्मा और 15 वर्षीय शौर्य शर्मा का शव रविवार दोपहर जैसे ही गांव पहुंचा तो शोक का माहौल छा गया. मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. हादसे में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं. ग्वालियर में धान से लदे ट्रक के अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं को कुचलने की घटना में कुल 17 लोगों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.
सहसराम गांव में पसरा मातम, शव पहुंचने पर बिलख उठे परिजन
ग्वालियर से महेश शर्मा और शौर्य के शव सहसराम गांव पहुंचने के बाद परिवार में मातम छा गया. अपनों को खोने का दर्द परिजनों के आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा है. गांव के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. मृतक महेश शर्मा उम्र 45 साल निवासी सहसराम गांव में खेती किसानी का काम देखते थे. वह ग्वालियर में रह रहे अपने छोटे भाई संजय शर्मा से मिलने और वहां बन रहे निर्माणाधीन मकान को देखने पहुंचे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई से मिलने का यह सफर परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगा.
माता के दर्शन करने पहुंचा था परिवार
संजय शर्मा उम्र 35 साल ग्वालियर में निजी नौकरी करते हैं, वह पत्नी छाया शर्मा उम्र 32 साल व दो बेटों के साथ रहती हैं. परिवार के सदस्य शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान हुए हादसे में संजय के बड़े भाई महेश शर्मा और उनके 15 वर्षीय बेटे शौर्य की मौत हो गई. हादसे में संजय शर्मा उनकी पत्नी छाया शर्मा और संजय शर्मा की बहन की दो बेटियां साक्षी शर्मा और जानवी शर्मा भी घायल हुई हैं, दोनों सगी बहनें हैं और शिवपुरी जिले के बैराड़ निवासी हैं.
रिश्ते में भी संजय शर्मा की बहन की बेटियां हैं. दोनों पढ़ाई के सिलसिले में ग्वालियर में संजय के पास पड़ोस में रहती थीं. इस तरह मंदिर के दर्शन करने पहुंचे परिवार के लिए यह यात्रा बेहद दर्दनाक साबित हुई. दो लोगों की मौत परिवार के अन्य सदस्यों के घायल होने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
ग्राम पंचायत सहसराम के सरपंच पति नरेश यादव ने बताया कि "महेश शर्मा और शौर्य शर्मा की मौत की खबर से पूरे गांव में शौक की लहर है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. मृतक महेश शर्मा के भाई संजय शर्मा उनकी पत्नी छाया शर्मा और उनकी दोनों भांजी भी घायल है. बहुत दुखद खबर है."
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ग्वालियर में धान से लदा ट्रक बना हादसे की वजह
हादसा शनिवार रविवार की दरम्यानी रात करीब 1.30 बजे ग्वालियर के चीनोर रोड़ स्थित शीतला माता मंदिर के पास हुआ. नवरात्रि के चलते मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही थी. इसी दौरान धान से लदा ट्रक ढलान पर अनियंत्रित हो गया और श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में लेते हुए मंदिर में प्रवेश द्वार तक बाहरी दीवार से टकरा गया था. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे में 15 लोगों की मौत और 29 लोग घायल हुए हैं. पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.