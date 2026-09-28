श्योपुर में सांप ने बुझा दिए घर के दो चिराग, 8 माह और 4 साल की सगी बहनों की मौत
श्योपुर में आधी रात को मातम में बदली एक परिवार की खुशियां, सांप के डसने से दो सगी बहनों की मौत. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 6:21 PM IST
श्योपुर: बड़ौदा थाना क्षेत्र के गलमान्या गांव में देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. घर में अपनी मां के साथ सो रही दो सगी बहनों को जहरीले सांप ने डंस लिया. हादसे में 4 साल और 8 माह की मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मासूमों की मौत की खबर से परिवार में चीख पुकार मच गई और गांव सहित जिले में मातम छा गया.
रात को सांप ने बच्चियों को डसा
दरअसल, गलमान्या गांव निवासी मुकेश बैरवा ने पुलिस को बताया कि "27 सितंबर की रात परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे. मुकेश और उसकी बड़ी बेटी पूर्ति अलग-अलग जगह सो रहे थे. जबकि करीब 8 माह की मीनाक्षी अपनी मां गीताबाई के पास सो रही थी. रात 11 बजे पूर्ति की रोने की आवाज आई. परिजनों ने देखा तो बच्ची को सांप ने डंस लिया था. परिजन बच्ची को संभालने में जुटे, इसी दौरान पास में सो रही 8 माह की मीनाक्षी को भी सांप ने डंस लिया. सांप कमरे से निकलकर नीचे उतर गया. तत्काल दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान उनकी हालात बिगड़ती गई."
एक साथ छिन गई दोनों मासूमों की सांसे
परिवार के लिए यह रात किसी भयावह सपने से कम नहीं थी. जिस घर में कुछ घंटे पहले बच्चों की आवाजें और किलकारियां गूंज रही थी. वहीं कुछ ही देर बाद मातम पसर गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पूर्ति और मीनाक्षी दोनों को मृत घोषित कर दिया. एक बच्ची अभी महज 8 महीने की थी, जिसने ठीक से दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया था. वहीं दूसरी मासूम 4 साल की उम्र में ही जिंदगी से जंग हार गई. दोनों बहनों की मौत ने परिवार को भीतर तक तोड़ दिया.
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घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया. बड़ौदा थाना प्रभारी रामनिवास नागर ने बताया कि "दोनों बच्चियां अपने माता-पिता के साथ सो रही थीं और जहरीले सांप के काटने से उनकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."