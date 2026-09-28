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श्योपुर में सांप ने बुझा दिए घर के दो चिराग, 8 माह और 4 साल की सगी बहनों की मौत

श्योपुर में सांप दो सगी बहनों को डसा ( Getty Image )

श्योपुर: बड़ौदा थाना क्षेत्र के गलमान्या गांव में देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. घर में अपनी मां के साथ सो रही दो सगी बहनों को जहरीले सांप ने डंस लिया. हादसे में 4 साल और 8 माह की मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मासूमों की मौत की खबर से परिवार में चीख पुकार मच गई और गांव सहित जिले में मातम छा गया.