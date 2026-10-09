151 आदिवासियों की जमीन कहां गुम हुई? हाई कोर्ट में अपने ही जवाब में फंसा श्योपुर जिला प्रशासन
श्योपुर में आदिवासियों की जमीन को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त. धीरज कुमार बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:11 PM IST
श्योपुर : श्योपुर जिले में आदिवासियों की पट्टे एवं स्वामित्व वाली जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में कथित रूप से बदलाव कर प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई जारी है. हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि श्योपुर के पूर्व कलेक्टर व वर्तमान कलेक्टर के आंकड़ों में करीब 150 मामलों का अंतर कैसे आ गया.
तत्कालीन कलेक्टर ने 600 प्रकरण का उल्लेख किया
हाई कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया "तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार ने 7 फरवरी 2024 को शासन को भेजे पत्र में ऐसे 600 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी थी. वहीं वर्तमान कलेक्टर शीला दाहिमा की ओर से पेश रिपोर्ट में 449 प्रकरण दर्ज बताए गए. दोनों आंकड़ों में 151 मामलों का अंतर सामने आया है."
इस अंतर को लेकर हाई कोर्ट ने प्रशासन से गंभीर सवाल किए हैं. हाई कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पूर्व कलेक्टर द्वारा शासन को भेजे गए पत्र में जिन मामलों का उल्लेख किया गया था, उनकी संख्या वर्तमान रिपोर्ट में कम कैसे हो गई.
हाई कोर्ट ने पूछा- 151 मामले आखिर गए कहां
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्रशासनिक रिकॉर्ड में सामने आए इस अंतर की पड़ताल की आवश्यकता बताई. कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया "यदि एक आईएएस अधिकारी ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से 600 मामलों की जानकारी शासन को दी थी, तो बाद में दूसरी रिपोर्ट में केवल 449 मामले कैसे रह गए. वर्तमान प्रशासन ने तत्कालीन कलेक्टर से यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि उनके द्वारा बताए गए 600 प्रकरणों का आधार क्या था."
लिपिकों की भूमिका पर भी उठे सवाल
हाई कोर्ट ने मामले में इस संभावना की जांच करने की बात कही कि कहीं संबंधित कलेक्ट्रेट या तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने कुछ मामलों को राजस्व पोर्टल पर दर्ज नहीं किया हो. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पहलू की गंभीरता से जांच आवश्यक है कि कहीं प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड में किसी स्तर पर गड़बड़ी तो नहीं हुई.
राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का उल्लेख
हाई कोर्ट के आदेश में तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार के 7 फरवरी 2024 के पत्र का भी उल्लेख किया गया. न्यायालय के अनुसार इस पत्र में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की कार्यप्रणाली से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख था. पत्र में कथित तौर पर आदिवासियों की पट्टे एवं स्वामित्व वाली जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज किए जाने से संबंधित शिकायतों और मामलों का उल्लेख किया गया था. यही वजह है कि अब अदालत की नजर केवल जमीन विवादों पर ही नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने और मामलों को दर्ज करने की प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी है.
- खंडवा में स्वामित्व योजना में पटवारी का कारनामा, परिवार को बनाया करोड़ों की जमीन का मालिक
- साहब वो मेरी जमीन थी, कैसे बिक गई? जबलपुर में किसान की 7 एकड़ जमीन किसी और के नाम पर
सरकार ने मांगा जवाब दाखिल करने का समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर ने पूर्व में दाखिल जवाब को वापस लेने की अनुमति मांगी. सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि 151 प्रकरणों के अंतर सहित पूरे मामले की दोबारा जांच कर विस्तृत जवाब अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है. इस संबंध में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया "इस पर कोई कैसे जवाब दे देगा. पुराने कलेक्टर का पत्र है. हाई कोर्ट में केस चल रहा है. जांच भी चल रही है."