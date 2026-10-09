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151 आदिवासियों की जमीन कहां गुम हुई? हाई कोर्ट में अपने ही जवाब में फंसा श्योपुर जिला प्रशासन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ( ETV BHARAT )

श्योपुर : श्योपुर जिले में आदिवासियों की पट्टे एवं स्वामित्व वाली जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में कथित रूप से बदलाव कर प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई जारी है. हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि श्योपुर के पूर्व कलेक्टर व वर्तमान कलेक्टर के आंकड़ों में करीब 150 मामलों का अंतर कैसे आ गया.

तत्कालीन कलेक्टर ने 600 प्रकरण का उल्लेख किया