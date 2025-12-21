ETV Bharat / state

श्योपुर में TI ने आदिवासी BJP कार्यकर्ता को पेड़ से बांधकर पीटा, चमड़ी उघेड़ी

थाना प्रभारी के खिलाफ धरना देते बीजेपी नेता के साथ लोग ( ETV BHARAT )

मामला श्योपुर के अगरा पुलिस थाने का है. आरोप थाना प्रभारी सुमेर सिंह धाकड़ पर है. मेवपुरा गांव निवासी पीड़ित रामगिरि आदिवासी ने बताया "वह गांव से अगरा के लिए काम पर निकला था. रोड पर खड़े दरोगा ने उससे नाम पूछा और फिर बिना कुछ बताए पुलिस की गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए. वहां पहुंचते ही पेड़ से बांध दिया और जमकर पट्टे से बेरहमी पीटा. बाद में चोरी का आरोप लगाया लेकिन एक ना सुनी, बस पीटते रहे. पिटाई के निशान भी शरीर पर दिखायी दे रहे हैं."

श्योपुर : श्योपुर में थाना प्रभारी ने आदिवासी व्यक्ति से बेरहमी से मारपीट की. पुलिस को उस पर चोरी का शक था. हालांकि चोरी के शक का क्या आधार था, ये थाना प्रभारी नहीं बता सके. इस घटना के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया. मामला गर्माने पर श्योपुर एसपी धरनास्थल पर पहुंचे और तुरंत थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया.

टीआई के बारे में लगातार शिकायतें

शाम 5 बजे तक कुछ नहीं मिला तब जाकर उसे थाने से छोड़ा. पीड़ित रामगिरि ने इसके बाद अपना दुखड़ा समाज के लोगों को बताया और नेताओं ने उसके साथ थाने में धरना दिया. पुलिस थाने में धरना दे रहे सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तुरसानपाल बरैया भी मौके पर पहुंचे और रोष जताया. धरना दे रहे बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद जादोन का कहना है "थाना प्रभारी समर सिंह रावत के खिलाफ आए दिन शिकायतें आती हैं."

"थाना प्रभारी कभी टमटम चालकों से, कभी किसी ग्रामीण से मारपीट करते रहते हैं. पीड़ितों ने एक होकर जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन भी दिया था. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब रामगिरि के साथ हुई घटना के बाद यही मांग है कि थाना प्रभारी सुमेर सिंह को यहां से हटाया जाये." बवाल बढ़ा तो एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया.

एसपी ने टीआई को किया लाइन अटैच

सुबह 11 बजे से चला धरना शाम 5 बजे तक चला, जब तक श्योपुर एसपी ने मामले में कर्तवाई नहीं कर दी गई. श्योपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के मुताबिक "फ़रियादी रामगिरि आदिवासी से मारपीट के विषय में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अगरा थाना प्रभारी एसआई सुमेर सिंह सोलंकी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही मामले की जांच के लिए विजयपुर एसडीओपी को निर्देशित भी कर दिया है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी"