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श्योपुर में तूफान से तबाही, पेड़ की चपेट में आने से पलटी बस, 19 घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ कर बस से टकराया जिससे बस चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकल गया और सभी घायलों को बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. तूफान और बारिश के कारण बड़ौदा क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी नुकसान की सूचना मिली है. कई स्थानों पर पेड़ धराशाई हो गए और टीनशेड उड़ गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.राहत की बात यह है कि अबतक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

श्योपुर : बड़ौदा क्षेत्र में शनिवार शाम तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई. शाम 5 बजे आई तेज आंधी और बारिश ने इलाके में पेड़, बिजली के पोल और टेन शेड धराशाई कर दिए. वहीं, तूफान से गिरे पेड़ की चपेट में आने से महाराजपुरा में बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस चालक, क्लीनर समेत 19 लोग घायल हो गए है. सूचना मिलने के बाद राजस्व निरीक्षक दिव्यराज धाकड़ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को बड़ौदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

तूफान से बड़ौदा में कई टीन शेड हुए धराशाई (Etv Bharat)

1.गिर्राज पुत्र गजानंद वैष्णव उम्र 30 साल निवासी सूंसवाड़ा2. अभिषेक पुत्र मुकेश उम्र 20 साल निवासी पांडोला 3. जुगराज पुत्र रामनाथ उम्र 20 साल निवासी हीरापुर 4. राम सिया पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र 45 साल निवासी आवदा 5. रवीना पुत्री महावीर उम्र 10 साल निवासी आवदा 6. मीना पत्नी महावीर उम्र 35 साल निवासी आवदा 7. महावीर पुत्र भगत सिंह उम्र 35 साल निवासी आवदा 8. रेशमा पुत्री दान आदिवासी उम्र 10 साल लटावनी9. राजनीति पत्नी रामवीर अमर 35 साल निवासी लटावनी10. मालती पत्नी नाथूलाल उम्र 40 साल निवासी रतोदन 11. शकीला पत्नी ओमप्रकाश उम्र 40 साल निवासी भूरवाड़ा 12. भारतीय पत्नी कोमल आदिवासी उम्र 15 निवासी सुवकरा 13. राजेंद्र पुत्र रणवीर आदिवासी निवासी इंद्रपुरा 14. लालबीर पुत्र शंभू दयाल उम्र 20 साल निवासी सुवकरा15. मौसम पुत्र ओमप्रकाश उम्र15 साल निवासी भूरवाड़ा 16. कोमल पत्नी केशरा उम्र 35 साल निवासी सुवकरा सहित अन्य लोग घायल है

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राजस्व निरीक्षक दिव्यराज धाकड़ ने बताया, '' बड़ौदा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बारिश हुई. इस दौरान महाराजपुरा के पास एक बबूल का पेड़ तूफान की वजह से उड़कर आया और बस से टकरा गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई. बस में 19 लोग सवार थे, जिसमें 16 यात्री और बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर थे. सभी घायलों को बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. इलाके में कई जगह टीनशेड उड़ने की सूचना मिली है, कोई जनहानि नहीं हुई है.फिलहाल राजस्व विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है.''