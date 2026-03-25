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श्योपुर में आधी रात को घर में घुसे चोर, परिवार के 5 लोगों को किया खून से लथपथ

श्योपुर में मंगलवार आधी रात चोरों ने एक घर में खून की होली खेली. मौके पर एक चोर को मोहल्ले के लोगों ने दबोचा.

SHEOPUR THIEVES STABBED
परिवार के लोगों को खून से लथपथ की घटना के बाद भीड़ जमा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 3:43 PM IST

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श्योपुर : श्योपुर शहर में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात सनसनीखेज वारदात हुई. एक घर में चोरी करने के लिए 5 बदमाश घुसे. परिवार के लोगों के जागने और विरोध करने पर चोरों ने चाकुओं से दनादन हमले किए. चोरों के हमले में परिवार के 5 लोग घायल हो गए. दो युवतियों की हालत नाजुक है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद जिला अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया गया.

जैसे ही परिजन जागे तो चाकुओं से हमला किया

रात में 2 से 3 बजे के बीच श्योपुर शहर के वार्ड 11 कलारना बस्ती में परिवार पर हमला हुआ. घर में परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे. इसी दौरान 5 बदमाश चोरी करने की नीयत से घर में घुस गए. दोनों चोर घर की दीवार के सहारे छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए. चोरों की आहट सुनकर परिवार के लोग जाग गए.

घर में घुसकर चोरों ने परिवार के 5 लोगों को मारे चाकू (ETV BHARAT)

परिवार के लोगों ने विरोध किया तो चोरों ने चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में बाबू लाल बैरवा (50 साल), भोलाराम बैरवा, कांति बाई बैरवा (45 साल), लोकेंद्र (15 साल), अर्चना (18साल), ममता (19 साल) घायल हो गए.

दो घायल युवतियों की हालत नाजुक

घायल दोनों युवितयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग निकले. चीख-पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए. इस दौरान हमला करके भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने दबोच लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.

घायल बाबूलाल बैरवा की बेटी रेखा ने बताया "मैं अपने ससुराल से आई हूं. मुझे जानकारी लगी कि 5 बदमाश हमारे घर पर घुस गए और चाकुओं से हमला कर दिया. मेरे परिवार के सभी सदस्य घायल हैं. रात 2 से 3 बजे की घटना है. घर का अंदर से ताला लगा हुआ था. सभी बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे."

4 बदमाश भागने में सफल रहे

पूर्व जिला पंचायत सुरेश ललावत का कहना है "जल्द से जल्द प्रशासन आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करे. यह बहुत गंभीर विषय है. देखा जाए तो एक बच्ची की नाजुक हालत है. बदमाश चोरी की नीयत से घर में घुसे थे. 4 बदमाश मौके से भाग गए. एक बदमाश को पकड़ लिया गया है."

हरिमोहन बैरवा का कहना है "हमारे परिवार के सदस्यों पर चाकू से हमला किया गया. सभी घायल हो गए हैं. मेरे चाचा बाबूलाल बैरवा ने एक आरोपी को पकड़ लिया. जिस बदमाश को पकड़ा गया है. उसका नाम समीर खान है. उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है."

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ये चोर नहीं हो सकते, क्योंकि चोर जानलेवा हमला तब तक नहीं करते, जब उन्हें खुद पर खतरा नहीं हो. मामला संदिग्ध लग रहा है. कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर का कहना है "फरियादी बाबूलाल बैरवा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रात्रि में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने हमला कर दिया. ये बदमाश चोरी की नीयत से घुसे थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है."

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