श्योपुर में निजी मिनी बैंक के ताले तोड़े, दो बदमाशों से चोरी की रकम बरामद

श्योपुर के सहसराम में संचालित निजी मिनी बैंक में चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. चोरी के करीब एक लाख बरामद.

Sheopur theft mini bank
श्योपुर के सहसराम में निजी मिनी बैंक में चोरी, दो गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:32 PM IST

श्योपुर : श्योपुर के गसवानी थाना क्षेत्र के सहसराम कस्बे में संचालित निजी बैंक में चोरी. बदमाशों ने मिनी बैंक से करीब सवा लाख केस चोरी किया. पुलिस ने तत्काल साक्ष्य जुटाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. पूछताछ में पुलिस ने एक संदिग्ध बदमाश को उठाया, उसके बाद सारे राज खुल गए. दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिनी बैंक के शटर तोड़कर चोरी

निजी मिनी बैंक संचालक महेश पुत्र मानसिंह धाकड़ ने गसवानी थाना पुलिस को बताया "वह रोज की तरह सहसराम कस्बे में स्थित बैंक से गुरुवार को अपने घर पर चला गया. जब शुक्रवार को बह अपने मिनी बैंक में पहुंचा तो शटर के ताले टूटे मिले और काउंटर में रखा केस भी गायब मिला." इसके बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को उठाया. उससे पूछताछ में चोरी का खुलासा महज 24 घंटे में हो गया.

गसवानी थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर (ETV BHARAT)

चोरों से करीब एक लाख बरामद

पुलिस ने बदमाश दर्शन पुत्र रमेश धाकड़ निवासी सहसराम को उठाया तो उसने चोरी करने की बात उगल दी. उसने बताया कि अपने साथी सौरभ पुत्र रमेश शाक्य निवासी सहसराम के साथ चोरी की साजिश रची. मिनी बैंक से करीब 1 लाख 20 हजार रुपए की चोरी की. पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने चोरी गए केस में से 1 लाख 4 हजार रुपए भी बरामद कर लिए हैं.

दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार की

गसवानी थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर ने शनिवार को खुलासा कर बताया "फरियादी मिनी बैंक संचालक महेश पुत्र मानसिंह धाकड़ निवासी गोहरा हाल निवासी विजयपुर की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज किया. इसके बाद एक बदमाश को संदिग्ध के आधार पर उठाया."

"उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम दर्शन पुत्र रमेश धाकड़ निवासी सहसराम बताया और उसने अपने साथी सौरभ पुत्र रमेश शाक्य निवासी सहसराम के साथ इस चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है."

