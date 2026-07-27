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श्योपुर में घरों की दीवार तोड़कर घुसे चोर, एक घर में 8 माह बाद फिर चोरी

चोरी के बाद मौके पर बिखरा पड़ा सामान ( ETV BHARAT )

श्योपुर : देहात थाना क्षेत्र के कूंड हवेली गांव में चोरों ने घरों की दीवार तोड़कर नगदी और सामान साफ कर दिया. चोरों ने आधी रात को ग्रामीण जगदीश सुमन, रामरूप सुमन के घर की दीवार तोड़ी औरर घुस गए. दूसरे घर की दीवार तोड़कर भी चोरी की. तीसरे घर में चोरी कर पाते इससे पहले परिवार के लोग जाग गए. देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. एक पीड़ित के घर पहले भी हुई चोरी रविवार की देर रात श्योपुर जिले के आवदा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है. बदमाशों ने किसान सुखपाल और लोकेश जांगिड़ और महिला शीला बाई के घर में दीवार फोड़कर चोरी की. इससे 8 माह पहले किसान लोकेश जांगिड़ के घर से करीब 6 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई थी. पीड़ित किसान का आरोप है कि पुलिस पूर्व में हुई चोरी घटना का खुलासा नहीं कर पाई. यह दूसरी घटना हो गई. लगातार हो रही चोरी की घटना से अब ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है. चोरी की धड़ाधड़ घटनाओं से लोगों में रोष (ETV BHARAT)