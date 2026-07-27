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श्योपुर में घरों की दीवार तोड़कर घुसे चोर, एक घर में 8 माह बाद फिर चोरी

श्योपुर में 48 घंटे के अंदर चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया. फिंगर प्रिट के सहारे चोरों की तलाश में जुटी पुलिस.

Sheopur theft 5 places
चोरी के बाद मौके पर बिखरा पड़ा सामान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 3:08 PM IST

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श्योपुर : देहात थाना क्षेत्र के कूंड हवेली गांव में चोरों ने घरों की दीवार तोड़कर नगदी और सामान साफ कर दिया. चोरों ने आधी रात को ग्रामीण जगदीश सुमन, रामरूप सुमन के घर की दीवार तोड़ी औरर घुस गए. दूसरे घर की दीवार तोड़कर भी चोरी की. तीसरे घर में चोरी कर पाते इससे पहले परिवार के लोग जाग गए. देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

एक पीड़ित के घर पहले भी हुई चोरी

रविवार की देर रात श्योपुर जिले के आवदा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है. बदमाशों ने किसान सुखपाल और लोकेश जांगिड़ और महिला शीला बाई के घर में दीवार फोड़कर चोरी की. इससे 8 माह पहले किसान लोकेश जांगिड़ के घर से करीब 6 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई थी. पीड़ित किसान का आरोप है कि पुलिस पूर्व में हुई चोरी घटना का खुलासा नहीं कर पाई. यह दूसरी घटना हो गई. लगातार हो रही चोरी की घटना से अब ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है.

चोरी की धड़ाधड़ घटनाओं से लोगों में रोष (ETV BHARAT)

रात 12 बजे के बाद घर में घुसे चोर

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा रखी है. लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द ही चोरी का खुलासा नहीं कर पाएगी तो वे सड़कों पर उतरेंगे और चक्काजाम करेंगे. पीड़ित सुखपाल ने बताया "रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए." लोकेश जांगिड़ ने बताया "कल में जंगल में गायों को छोड़ने के लिए गया हुआ था. घर आकर खाना खाकर सो गया. घर के अन्य सदस्य दूसरे घर में थे. मेरा भाई दुकान पर चला गया. रात 12 बजे के बाद दुकान का सामान चोरी हो गया है. दो सिलेंडर, घर गृहस्थी का सामान चोर ले गए."

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दीवार तोड़कर घरों में घुसे चोर (ETV BHARAT)

गेहूं के कट्टे तक ले गए चोर

शीला बाई ने बताया "हम दूसरे कमरे में सोते हैं. छोटा देवर बाहर सोता है. गेहूं के कट्टे समेत अन्य सामान चोर ले गए." आवदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया "फिंगर प्रिंट की मदद से चोरों का सुराग मिल जाएगा."

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