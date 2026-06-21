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श्योपुर में सड़क पर दौड़ा आवारा कुत्ता, एक एक कर 27 लोगों को काटा, शहर में दहशत

शनिवार की शाम शहर की सड़क लोगों की आवाजाही से गुलजार थी. लोग खरीदारी में व्यस्त थे, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता लोगों पर टूट पड़ा. पहले तो लोगों को लगा कि यह सामान्य घटना होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कुत्ता एक के बाद एक कई लोगों को काटने लगा. जिससे बाजार में चीज पुकार मच गई. दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए और राहगीर इधर-उधर भागते नजर आए.

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में शनिवार शाम को एक अवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया. आक्रामक कुत्ता मार्केट से लेकर कई मोहल्ले में दौड़ता रहा और और लोगों को काटता रहा. उसने रास्ते में जो भी आया, सब को काटकर घायल कर दिया. बच्चे और बुजुर्गों समेत 27 लोगों को काट लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए.

श्योपुर में आवारा कुत्ते ने 27 लोगों को काटा (ETV Bharat)

27 लोगों को बनाया निशाना

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुत्ता बेहद आक्रामक था और जो भी उसके सामने आया उसे काटकर आगे बढ़ गया. चूड़ी मार्केट में आतंक मचाने के बाद कुत्ता मेवाती मोहल्ला पहुंचा. यहां भी उसने कई लोगों को निशाना बनाया. इसके बाद चारबाग और किला रोड तक आतंक जारी रहा. लोगों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार हमलावर बना रहा. पूरे इलाके में कुछ देर के लिए ऐसा माहौल बन गया मानो कोई बड़ी आपदा आ गई हो. स्थानी निवासी अपने बच्चों को घरों के अंदर ले जाने लगे और लोग कुत्ते से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए.

घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी

इस हमले में हाफिज यासीन, काडू मेवाती, सत्तार, घनश्याम गौर, राजू गौर, आमीन खान, अब्दुल खान, फिरोज खान, गनी खान, साहिन खान, नाजिम खान, मोनी, सोनू आर्य, गफूर खान, परमानंद, मोहसिन और 10 वर्षीय रणवीर समेत 27 लोग घायल हुए हैं. कुछ लोगों के हाथों और पैरों में गंभीर चोट आई हैं. घायलों में कई लोग ऐसे शामिल हैं जो अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकले थे और अचानक इस हमले का शिकार बन गए हैं. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.

अफरा-तफरी के बीच अपने को संभालते दिखे लोग

श्योपुर निवासी कुलदीप ने बताया, "मैं शनिवार शाम चूड़ी मार्केट में सामान खरीद रहा था. तभी अचानक एक कुत्ते ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया. मौके पर लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जिन लोगों ने कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, कुत्ता उन पर भी हमला कर आगे बढ़ गया."

श्योपुर गणेश बाजार निवासी दीपक ने बताया, "बाजार में कुत्तों का आतंक है. लोगों में अब दहशत का माहौल है. अब घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. क्योंकि कुत्ते ने 27 लोगों पर हमला कर दिया है." जिला अस्पताल चौकी में पदस्थ आरक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया, "शनिवार की शाम एक आवारा कुत्तों ने 27 लोगों को काट लिया है. इसकी जानकारी डॉक्टरों ने जिला अस्पताल चौकी पुलिस को दी है. फिलहाल घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है."