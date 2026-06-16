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श्योपुर में भगवान के लिए दबंगों से लड़ रहे ग्रामीण, भगवान हाथ में लेकर बोले-कहां जाएगी आस्था

श्योपुर में मंदिर की जमीन से जुड़ा विवाद, दबंगों पर कब्जा करने का आरोप, प्रशासन के पास शिकायत करने पहुंचे रहवासी.

SHEOPUR TEMPLE LAND DISPUTE
दबंगों पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: वार्ड क्रमांक 14, फक्कड़ चौराहा पर आंगनबाड़ी से सटी मंदिर की जमीन से जुड़े विवाद का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस जमीन को मंदिर निर्माण के लिए दान दिया गया था, आज उसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पूछा है कि अगर महादेव का स्थान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर आस्था कहां जाएगी?

जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग

स्थानीय लोगों के मुताबिक दबंगों ने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है. लोगों का आरोप है कि जब वे विरोध करते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती है. पूर्व में भी कई बार इस मामले की शिकायत प्रशासन के अधिकारियों से की गई है. सोमवार को नगर पालिका सीएमओ राधे रमण यादव और कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर के पास भी शिकायत भी दर्ज कराई है. लोगों की मांग है कि जमीन की निष्पक्ष जांच कर उसे कब्जा मुक्त कराया जाए.

मंदिर की जमीन से जुड़ी विवाद की शिकायत करने पहुंचे रहवासी (ETV Bharat)

2 लाख रुपए की मांग का आरोप

वार्ड 14 के पार्षद जुगल किशोर मेहरा ने बताया कि "वर्ष 2006 से यहां माता का मंदिर है. हम शिव मंदिर की पुनः पदस्थापना करवा रहे थे, लेकिन इस बीच 2 लोगों ने वहां आकर धमकी दी और 2 लाख रुपए की मांग की. जबकि ये जमीन पूर्व में सिंघल साहब ने दान में दी थी." आरोप ये भी है कि पहले की मूर्ति को दबंगों ने फेंक दिया.

स्थानीय निवासी कलावती ने बताया कि "भगवान शिव पार्वती की पदस्थापना करवा रहे हैं, लेकिन दबंग लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया. पुरानी मूर्ति फेंक दी. नई मूर्ति की पदस्थापना नहीं करने दे रहे हैं."

जमीन कब्जा कर मकान बनाने की कोशिश

ओमप्रकाश वैष्णव ने बताया कि "शंकर भगवान का एक चबूतरा बना हुआ है, जिसको करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन एक दबंग ने उस जगह पर घर बना लिया और उसमें रह रहा है. इसके साथ ही पास की जमीन दूसरे दबंग को बेच दी है. अब मंदिर की जमीन को भी कब्जा कर उसमें मकान बनाने की कोशिश की जा रही है."

बुजुर्ग मोडू लाल ने बताया कि "सिंघल साहब ने मंदिर के लिए शक्तिदल को ये जमीन दान में दी थी, लेकिन उस पर दबंग ने कब्जा कर लिया. अब मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है."

निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन

नगर पालिका सीएमओ राधे रमण यादव का कहना है कि "स्थानीय लोग शिकायत करने आए हैं. मामले की जांच कराई जाएगी और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सवाल आस्था का है. दबंगों ने अगर कब्जा कर लिया है, तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी."

कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि "शिकायत आई है. नगर पालिका टीम के साथ मौके पर जाकर जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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