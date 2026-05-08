ETV Bharat / state

श्योपुर जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर हाई कोर्ट से मिली जमानत

जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत ( ETV BHARAT )