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श्योपुर जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर हाई कोर्ट से मिली जमानत

बाढ़ राहत राशि घोटाले के आरोप में जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बड़ी राहत मिली है.

Tehsildar Amita Singh bail
जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर : श्योपुर जेल में 40 दिन से बंद श्योपुर की तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह बाढ़ राहत घोटाले आरोप में जेल में बंद हैं. राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया "तहसीलदार होने के नाते राशि स्वीकृत करने की जिम्मेदारी अमिता सिंह तोमर की थी. लापरवाही के चलते फर्जी खातों में राशि पहुंची." दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ग्वालियर हाई कोर्ट ने अमिता सिंह की जमानत मंजूर कर ली.

हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए

हाई कोर्ट ने 1 लाख 50 हजार रुपए जमा करने और 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह की रिहाई के आदेश दिए हैं. मामले के अनुसार 2021-22 में बाढ़ राहत की राशि 87 लोगों के 127 खातों में राहत राशि ट्रांसफर किया जाना मिला है. इनमें कई नाम ऐसे हैं, जो पात्रों की सूची में नहीं हैं. उस समय बाढ़ राहत की राशि अपात्रों के खाते में डाली गई है. कुछ अकाउंट्स तो ऐसे मिले हैं, जो बड़ौदा तहसील क्षेत्र के थे ही नहीं. बाहरी लोगों के खातों में भी रुपए ट्रांसफर किए गए.

Tehsildar Amita Singh bail
तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की रिहाई के आदेश (ETV BHARAT)

ग्वालियर से किया गया था गिरफ्तार

मामले की जांच के बाद 25 पटवारियों सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर का नाम भी शामिल किया गया. इसके बाद बडौदा थाने में एफआईआर दर्ज हुई. बड़ौदा थाने स्पेशल टीम ने 25 मार्च 2025 को तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को उनके निवास ग्वालियर से गिरफ्तार कर श्योपुर न्यायालय पेश कर शिवपुरी की जेल भेज दिया था.

ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने तर्क दिया "अमिता सिंह तोमर के खाते या उनके किसी रिश्तेदार के खाते में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हुई. साथ ही राहत राशि की सूची पटवारियों द्वारा तैयार की गई थी और बतौर ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग अथॉरिटी उन्होंने केवल दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृति दी थी."

केबीसी में जीते थे 50 लाख रुपये

तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तारी के दौरान मीडिया कर्मियों पर भड़की थीं. साल 2019 में बिग बी यानि अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हो चुकी हैं. उस शो में वे 50 लाख रुपए जीतकर देश भर में चर्चा में आई थीं.

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