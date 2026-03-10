मुरैना से श्योपुर पहुंचा सिंथेटिक पनीर, तहसीलदार और एसडीएम ने पनीर के साथ जब्त की बस
मुरैना के जौरा से मिलावटी पनीर और मावा पहुंचा श्योपुर. प्रशासन ने पनीर और बस की जब्त. बाईपास पर मावा उतारने वाले की तलाश जारी.
श्योपुर: प्रदेश भर में सिंथेटिक मावा और पनीर सप्लाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मिलावटखोर भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं. मुरैना से श्योपुर आ रही एक निजी कंपनी की बस से प्रशासन की टीम ने सिंथेटिक पनीर जब्त किया है. मंगलवार को यह पनीर मुरैना के जौरा से बस में रखा गया था. इसकी जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को लगी तो एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंची और बस और पनीर को जब्त कर लिया गया है.
मुरैना से पहुंचा मिलावटी पनीर और मावा
श्योपुर जिला प्रशासन को मंगलवार को सुबह सूचना मिली थी कि निजी कंपनी की बस क्रमांक MP-06-P-1505 में मिलावटी मावा और पनीर मुरैना के जौरा से श्योपुर आ रहा है. यह जानकारी मिलते ही कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश के बाद श्योपुर एसडीएम गगन मीणा और तहसीलदार मनीषा मिश्रा उस बस का इंतजार श्योपुर के दीनदयाल बस स्टैंड के पास कर रहे थे. लेकिन निजी कंपनी की बस से शहर के बाईपास रोड पर मिलावटी मावा किसी ने उतार लिया पंरतु मिलावटी पनीर जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया.
90 किलो सिंथेटिक पनीर के साथ बस भी जब्त
एसडीएम गगन मीणा ने बताया कि "सूचना मिली थी कि मुरैना जिले से मिलावटी मावा और पनीर श्योपुर आ रहा है. बस जैसे ही श्योपुर पहुंची तो पैक पनीर को खुलवाया गया. इस पनीर से बदबू भी आ रही थी. पंचनामा तैयार कर सैंपल तैयार कर जांच के लिए भेज दिया गया है.
90 किलो सिंथेटिक पनीर गिरवरधारी डेयरी पर ले जाया जा रहा था. संबंधित व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है. परिवहन विभाग द्वारा भी निजी कंपनी की बस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो मावा बाईपास पर उतारा गया है उसकी जांच भी की जा रही है."
जब्त पनीर के नमूने भेजे गए लैब
एसडीएम गगन मीणा ने तत्काल फूड विभाग और परिवहन विभाग को भी मौके पर कार्रवाई के लिए बुलाया. परिवहन विभाग ने बस के कंडक्टर से पनीर संबंधी बिल, जीएसटी जैसे जरूरी कागजात की मांग की तो वह नहीं बता सका. इसके बाद पनीर और बस को जब्त कर लिया गया. फूड विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र जैन ने जब्त पनीर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं.