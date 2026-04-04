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श्योपुर में तेज आंधी के साथ बारिश, 100-100 ग्राम के ओले गिरे, वाहनों के काच फूटे

श्योपुर में शनिवार दोपहर में बड़े-बड़े ओले गिरने से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई. रोड से गुजर रहे वाहन चालक घबरा गए.

Sheopur Heavy Hailstones
श्योपुर में 100-100 ग्राम के ओले गिरे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 7:29 PM IST

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श्योपुर : श्योपुर में शनिवार दोपहर अचानक बदले मौसम के बाद तेज आंधी चली. इसी दौरान तेज बारिश होने लगी. कुछ ही देर में खतरनाक ओले गिरने से लोग सहम गए. क्योंकि इतने बड़े ओले लोगों ने पहली गिरते देखे. ओलों की साइज 100 ग्राम से ज्यादा थी. आंधी के साथ बारिश और फिर बड़े ओले गिरने से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई. खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान की आशंका है.

कच्चे मकानों के टीन-टप्पर उड़े

श्योपुर शहर सहित पूरे जिले में दोपहर गिरे बड़े ओलों से सड़कों चल रहे और खड़े वाहनों के कांच फूट गए. खेतों में पककर तैयार हुई किसानों की गेहूं, चना की फसल भी अब खराब होने का खतरा है. कुदरत के इस कहर ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. आंधी से गरीबों के घरों के टीन टप्पर उड़ गए. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोम की वजह से मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है.

श्योपुर में तेज आंधी के साथ बारिश (ETV BHARAT)

बड़े ओले गिरने से पशुओं को नुकसान की आशंका

गांवड़ी गांव निवासी युवक राहुल शर्मा ने बताया "अचानक तेज बारिश हुई और तेज आंधी के साथ बड़े ओलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया. बारिश के साथ खतरनाक ओले गिरे, जिससे पशुओं की हानि भी हो सकती है. किसानों की गेहूं की फसल खेतों में तैयार खड़ी है और अचानक तेज आंधी तूफान और ओले के कारण नुकसान हुआ है."

सूरज में बताया "हमारे गांव जौंमाकापुरा गांव में अचानक शनिवार की शाम 5 बजकर 30 मिनट पर तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे. परिवार के लोग भयंकर ओले गिरने के कारण दहशत में आ गए."

ओले गिरते ही किसान खेतों की तरफ दौड़े

ओलों की बारिश के बाद किसान अपने खेतों की ओर दौड़े. बगडुआ निवासी किसान रामबीर ने बताया "मैं श्योपुर से अपने गांव जा रहा था. तभी अचानक तेज आंधी-बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो गए. सड़कों और खेतों में ओलों की चादर बिछ गई. किसानों की चिंता अब बढ़ गई है. अगर बारिश का दौर इसी तरह चलता रहा तो किसानों की पकी हुई फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी."

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