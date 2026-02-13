ETV Bharat / state

श्योपुर में दूसरे हादसे के इंतजार में प्रशासन, स्कूल की छत के झांकने लगे सरिए, बच्चों के सिर पर आफत

श्रीजी की गांवड़ी गांव में हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, चरोंद गांव में प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब

SHEOPUR CHAROND SCHOOL CONDITION
श्योपुर में दूसरे हादसे के इंतजार में प्रशासन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर : जिले में बीते दिनों श्रीजी की गांवड़ी गांव के स्कूल परिसर में बने किचिन शेड की छत भरभरा कर गिर गई थी. इस मामले के बाद स्कूल भवन को खाली करा लिया गया. लेकिन अब श्योपुर जिले के चरोंद गांव के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग का मामला सामने आया है. इस प्राथमिक विद्यालय की हालत ऐसी है कि यह भी कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. यहां पढ़ने वाले बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों की शिकायत के बावजूद इस जर्जर हो रहे स्कूल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है.

दरअसल, श्योपुर जिले के चरोंद गांव में प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब है. 2015 में बनकर तैयार हुआ यह भवन महज 10-11 साल में ही पूरी तरह से जर्जर हालात में पहुंच चुका है. स्कूल भवन की छत से प्लास्टर झड़ रहा है और कई जगहों पर लोहे का सरिया निकल रहा है. ऐसे में यहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Sheopur Charond School Condition
जर्जर हो चुकी स्कूल बिल्डिंग (Etv Bharat)

जर्जर भवन में पढ़ते हैं बच्चे, कभी भी हो सकता है हादसा

ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल भवन की स्थिति प्रतिदिन बदहाल होती जा रही है. लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. छत की दीवारों में दरारें साफ बयां कर रही है कि आखिर स्कूल की हालात क्या है. बारिश के सीजन में स्थिति और भी भयानक हो जाती है क्योंकि पानी टपकने की वजह से दीवारें कमजोर होती जा रही हैं. मासूम बच्चों को इस जर्जर भवनों में बिठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है. कभी भी कोई बड़ा हादसा होने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता.

शाला प्रभारी महेंद्र प्रसाद शर्मा (Etv Bharat)

मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी

विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिला है. सबसे गंभीर समस्या पानी की है. स्कूल परिसर के बाहर लगी सिंगल फेस की मोटर पिछले 6 महीनों से खराब पड़ी है, जिसके चलते पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद पड़ी है. मजबूरी में छात्र अपने घरों से पानी की बोतल लाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है, जिससे उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Sheopur school condition mp
धंस चुकी फर्श दिखाता युवक (Etv Bharat)

ग्रामीण दिलखुश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, ''स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालात में पहुंच गया है. लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठा रहा है. स्कूल भवन की समय रहते मरम्मत या फिर पुनः निर्माण नहीं करवाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.'' वहीं, ग्रामीण दिलीप मीणा ने बताया, '' विद्यालय में पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. बच्चे घर से पानी लाने को मजबूर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है.''

dilapidated school building
जर्जर दीवारों दिखाता युवक (Etv Bharat)

मरम्मत से चल रहा काम, हो सकता है हादसा

शाला प्रभारी महेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया, '' यह स्कूल बेहद कमजोर बनाया गया है. 2011 में स्कूल का काम मंजूर हुआ था. 2015 में इसे शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था. शुरू से ही ऐसी ही हालात में है. बार-बार स्कूल की मरम्मत करवा देते हैं. इसकी छत इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत भी करा दिया है. इस स्कूल में अभी 27 बच्चे अध्ययनरत हैं.''

Sheopur Shriji ki Gawdi Village school poor condition
हर दिन खौफ के साए में जी रहे बच्चे (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

इस संबंध में श्योपुर के शिक्षा विभाग के डीपीसी भूपेंद्र शर्मा में बताया, '' जिले में सभी जर्जर भवनों का सर्वे करा लिया है. और जहां मरम्मत होनी है उसकी भी जांच करवाई गई है. चरोंद गांव की बात है, तो उसकी बीआरसी को निर्देश देकर जांच करवा लेते हैं और अन्य जगह कोई भवन होगा तो उसमें बच्चों को शिफ्ट करा दिया जाएगा.''

TAGGED:

DILAPIDATED SCHOOL BUILDING SHEOPUR
MADHYA PRADESH NEWS
SHEOPUR SHRIJI KI CHAROND VILLAGE
SHEOPUR CHAROND SCHOOL CONDITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.