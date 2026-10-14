श्योपुर में आवारा कुत्तों का होता जा रहा कब्जा, लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले
श्योपुर के विजयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, हर महीने 60 से 70 डॉग बाइट, बच्चों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा. रिपोर्ट धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:54 PM IST
श्योपुर: श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. गलियों से लेकर बाजारों और गांवों तक घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड के कारण लोग दहशत में हैं. सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने कुत्तों के काटने के करीब 60 से 70 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय आंकड़ों के अनुसार कई दिनों में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या 10 से अधिक तक पहुंच जाती है. वहीं, विजयपुर बीएमओ ने भी पिछले साल की तुलना में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी की बात कही है.
गलियों से गांवों तक कुत्तों का खौफ
विजयपुर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी अब लोगों के लिए परेशानी के साथ सुरक्षा का सवाल भी बन गई है. सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बाजार आने-जाने वाले लोगों तक को कुत्तों के हमले का डर सता रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर कुत्तों के झुंड राहगीरों के पीछे दौड़ पड़ते हैं. ऐसे में बच्चों को अकेले स्कूल भेजना भी जोखिम भरा महसूस हो रहा है.
विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, क्षेत्र में हर महीने लगभग 60 से 70 लोग कुत्तों के काटने के बाद उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. औसतन प्रतिदिन दो से अधिक मरीज सामने आने का यह आंकड़ा समस्या की गंभीरता को दर्शाता है. कुछ दिनों में मरीजों की संख्या 10 से अधिक होने की जानकारी भी सामने आई है. वीरपुर, रघुनाथपुर, अगरा, बैराड़, बसई और सबलगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भी डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं.
आवारा कुत्तों की रोकथाम, नगर पालिका प्रशासन की भूमिका पर सवाल
लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच अब आवारा कुत्तों की रोकथाम और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर नगर पालिका प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोग आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय निवासी मनोज पाराशर ने बताया कि "विजयपुर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है और आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं. उनका अपना बच्चा भी कुत्ते का शिकार हो चुका है." उन्होंने कहा कि बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में डर लगता है. सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में कुत्ते दिखाई देते हैं. ऐसे में प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को इन हमलों से बचाया जा सके.
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स्थानीय निवासी आशीष मित्तल ने भी विजयपुर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने की मांग की है.
बीएमओ बोले-पिछले साल से बढ़े मामले
विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ. राघवेंद्र सिंह करण ने बताया कि "क्षेत्र में कुत्तों के काटने के मामले बढ़े हैं. उनके अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष डॉग बाइट के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने करीब 60 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं." उन्होंने अर्रोद गांव में एक ही दिन में कुत्तों के काटने से संबंधित 10 मरीजों के आने की जानकारी भी दी.