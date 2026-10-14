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श्योपुर में आवारा कुत्तों का होता जा रहा कब्जा, लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले

कुत्तों का होता जा रहा श्योपुर में कब्जा ( ETV Bharat )

श्योपुर: श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. गलियों से लेकर बाजारों और गांवों तक घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड के कारण लोग दहशत में हैं. सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने कुत्तों के काटने के करीब 60 से 70 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय आंकड़ों के अनुसार कई दिनों में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या 10 से अधिक तक पहुंच जाती है. वहीं, विजयपुर बीएमओ ने भी पिछले साल की तुलना में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी की बात कही है.

गलियों से गांवों तक कुत्तों का खौफ