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श्योपुर में बवंडर ने मचाया तांडव, पल भर में उड़े विशाल टेंट, लोगों पर गिरा

श्योपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, विशाल टेंट उखड़कर गिरने से 15 लोग घायल.

STORM CREATED RUCKUS IN SHEOPUR
सभी घायलों को श्योपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 12:20 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में बुधवार रात आयोजित सामूहिक विवाह आंधी और तूफान की भेंट चढ़ गया. रात करीब 8 बजे मौसम ने करवट ली और तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया, देखते ही देखते विशाल टेंट भरभरा कर गिर गया, जिससे अचानक कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है.

मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात श्योपुर के एक निजी पैलेस में शादी समारोह चल रहा था, इस दौरान अचानक मौसम ने करवट ली जिससे आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई . कुछ ही पल में तेज आंधी इतनी विकराल हो गई कि कार्यक्रम में लगाया गया विशाल टेंट उखड़कर हवा में उड़ गया और स्टील का स्ट्रक्चर लोगों पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है.

श्योपुर में बवंडर ने मचाया तांडव (ETV Bharat)

सामूहिक विवाह सम्मेलन में बवंडर का तांडव

दूसरी ओर बड़ौदा में भी माली समाज द्वारा आयोजित सामूहिक सम्मलेन में कई जोड़ों का विवाह होना था, लेकिन आंधी-तूफान के कारण पूरा आयोजन बीच में ही ठप्प पड़ गया. टेंट के साथ-साथ स्टेज, कुर्सियां, मंच की सजावट और अन्य सामान दूर-दूर तक खेतों में जा गिरा. टेंट और सजावट के नष्ट हो जाने से समारोह को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया.

घटनास्थल पर मची चीख पुकार

आयोजकों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया लेकिन तेज आंधी की वजह से शादी समारोह में मौजूद सैकड़ों लोग दहशत में आ गए. महिलाएं बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और लोगों ने जान बचाने के लिए खेतों में दौड़ लगा दी. कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आने की सूचना है. हालांकि, गनीमत रही कि आंधी-तुफान से पहले ही सभी वर-वधु की शादी की रस्म पूरी हो गई थी.

दहशत में रोने लगी दुल्हन

स्थानीय निवासी विनोद माली ने बताया, "मौसम इतनी तेजी से बदल गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया. पल भर में सबकुछ उड़ गया. दुल्हनें भी डर के मारे रोने लगी थीं. हालांकि, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंची और राहत कार्य भी शुरू हो गया."

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने कहा, "शादी समारोह के दौरान टेंट स्टेज फ्लोर गिरने के कारण यह हादसा हुआ है. जिसमें 15 से अधिक लोग घायल हो गए. तत्काल सभी घायलों को श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. रात में तेज आंधी-तूफान आया था इसी बजह से यह घटना हुई है."

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