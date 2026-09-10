ETV Bharat / state

पंचर की दुकान पर बैठा था 10 साल का मासूम, एक झटके में आ गई मौत

श्योपुर में रफ्तार ने छीन लिया घर का चिराग, पंचर की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, 10 साल के आकाश की दर्दनाक मौत.

GASWANI SHEOPUR CAR ACCIDENT
श्योपुर में रफ्तार ने छीन लिया घर का चिराग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर : जिले के गसवानी थाना क्षेत्र के सहसराम गांव में एक तेज रफ्तार कार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. यहां पंचर की दुकान पर बैठे 10 साल के मासूम की कार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. मासूम आकाश की जहां मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसके पास बैठा हाकम बघेल घायल हो गया.

पंचर की दुकान में बैठा था आकाश, आ गई मौत

पुलिस के मुताबिक सहसराम गांव में बुधवार देर रात में पंचर की दुकान पर 10वर्षीय आकाश और हाकम बैठे थे. इसी दौरान टाटा कार क्रमांक एमपी 13 जेडवी 7258 तेज रफ्तार में आई और अनियंत्रित होकर पंचर की दुकान में जा घुसी. कार की चपेट में आने से आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, हाकम को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है.

पंचर दुकान में घुसी कार, 10 साल के मासूम की मौत (Etv Bharat)

मासूम के पिता की पहले ही हो चुकी थी मौत, घर पर मचा कोहराम

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने के बाद गसवानी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि मृतक आकाश के पिता का पहले ही निधन हो चुका था. परिवार में उसका करीब 12 से 13 साल का एक भाई और है और मां है. जिस घर में पहले ही पिता को खो दिया था अब वहां मासूम आकाश की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है.

यह भी पढ़ें-

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

गसवानी थाना प्रभारी आशा मौर्य ने गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया, '' हादसे में 10 वर्षीय आकाश बघेल की मौत हो गई. जबकि हकीम बघेल घायल हुआ है. पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है. इसके साथ ही घटनास्थाल के आसपास से कई तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जिससे समझा जा सके कि हादसा कैसे हुआ.''

TAGGED:

GASWANI SHEOPUR CAR ACCIDENT
SHEOPUR NEWS
10 YR OLD CRUSHED BY CAR
श्योपुर एक्सिडेंट
SHEOPUR CAR CRASH GASWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.