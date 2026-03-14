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नाबालिग से दुष्कर्म केस में श्योपुर की स्पेशल कोर्ट ने युवक को सुनाई सजा

श्योपुर में 10 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को 10 साल का कारावास. 10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका.

Sheopur Sentences Youth
श्योपुर की स्पेशल कोर्ट ने युवक को सुनाई सजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट: धीरज कुमार

श्योपुर : श्योपुर आवदा थाना क्षेत्र में 10 साल की लड़की से दुष्कर्म केस में श्योपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले के अनुसार लड़की ने परिजनों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 05 मई 2025 को वह सलमानिया गांव में बारात में गई हुई थी. रात करीब 11 बजे डीजे के साथ बारात जा रही थी. बारात में चलते-चलते नाबालिग थोड़ा पीछे रह गई.

नाबालिग को घसीटकर खेत में ले गया

नाबालिग को अकेला देखकर विनोद बैरवा उसका हाथ खींचकर पावर हाउस के पास खेत में ले गया. खेत में उसके साथ दरिंदगी की. इधर, बच्ची को साथ में न देखकर परिजनों ने उसे आसपास काफी खोजा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. करीब 2 घंटे बाद नाबालिग बदहवास हालत में वापस लौटी तो परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने बालिका को संभाला और धीरे-धीरे उससे बातचीत कर माजरा समझने का प्रयास किया.

दुष्कर्म के बाद नाबालिग को धमकी दी

आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी कि इस बारे किसी को कुछ बताया तो उसके परिवार वालों को जान से खत्म कर दिया जाएगा. डर के कारण पीड़िता ने घटना का जिक्र किसी से नहीं किया. उसके बाद नाबालिग ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. पीड़िता अपने पिता और चाचा के साथ थाने में पहुंची.

ठोस गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने युवक के खिलाफ अपराध भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन की ओर से 12 गवाहों के कथन न्यायालय में कराए गए, जिसके आधार के श्योपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी विनोद बैरवा को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

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